"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав знесення будинку Барбана в Києві "жахом і соромом".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести. Напередодні святкування Дня незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значнння, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст і голів облдержадміністрацій, не підтримала законопрожкт МКІП про протидію хаотичній забудові.

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"Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором…", - резюмував глава Мінкульту.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти.