"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві
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Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав знесення будинку Барбана в Києві "жахом і соромом".
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести. Напередодні святкування Дня незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значнння, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі", - написав Ткаченко.
Він зазначив, що КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст і голів облдержадміністрацій, не підтримала законопрожкт МКІП про протидію хаотичній забудові.
"Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором…", - резюмував глава Мінкульту.
Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти.
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вова приказал выделить 8 млн грн на на этот флагшток и дон упал на ЛЕКСУС исполнителя !!! )
рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!
как-то началось януковичевское венками по балде!!!
Просто момент такий - "розвести срач", щоб "насрать на хвіст" Кличку!
Все все устраивает. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
гораздо нужнее лавочек.
То есть в нашей стране можно проигнорировать и предписания, и запреты на строительства и единственной реакцией властей на это будут просто стенания?
На мою думку, на місце будівлі треба запросити мєнтів, щоб вони заарештували негідників.
А далі суд і великий штраф.
кого вы за лохов держите?
а кто подписывал " разрешения на начало строительства" ?
И за что господь Бог наказал Украину?! Ведь его максимальное место в борделе, объявлять клиентам о свободных номерах!