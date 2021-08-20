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"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

Новини Цензор.НЕТ Події

"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав знесення будинку Барбана в Києві "жахом і соромом".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести. Напередодні святкування Дня незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значнння, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст і голів облдержадміністрацій, не підтримала законопрожкт МКІП про протидію хаотичній забудові.

Дивіться також: Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття. ВIДЕО

"Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором…", - резюмував глава Мінкульту.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти.

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Топ коментарі
+28
"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 5454
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20.08.2021 13:09
+27
На фото - обычный сарай. Но дело не в том. Просто зеленым надо валить Кличко, а дебилы, которые сейчас начнут вопить про "памятник архитектры" будут в роли полезных идиотов.
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20.08.2021 13:10
+26
Бенинская тварь - ставить автомат- газировку перед портретами погибших героев ему ок , а вытравливать Кличка во имя царствования вовы - это норм...
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20.08.2021 13:07
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Судя по фото - это не исторический памятник, а халупа для бомжей... Как можно было допускать такое состояние исторического памятника?
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20.08.2021 13:54 Відповісти
Ты зедебильный бот буквы изучи или зубы вставь.
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20.08.2021 14:45 Відповісти
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Бенинская тварь - ставить автомат- газировку перед портретами погибших героев ему ок , а вытравливать Кличка во имя царствования вовы - это норм...
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20.08.2021 13:07 Відповісти
У Херсоні впав найвищий флагшток у області, встановлений за завданням ОПУ: фото, відео
вова приказал выделить 8 млн грн на на этот флагшток и дон упал на ЛЕКСУС исполнителя !!! )
рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!

как-то началось януковичевское венками по балде!!!
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20.08.2021 13:15 Відповісти
этот ужас и стыд по всей стране происходит последние 2 года как пришли клоуны
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20.08.2021 13:07 Відповісти
"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 5454
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20.08.2021 13:09 Відповісти
Это ты про себя, дятел министр?
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20.08.2021 13:08 Відповісти
И про "взбесившихся застройщиков" и про "хаотичную застройку " и циничное отношение к памятникам национальной культуры - всё сказано верно! Но, глядя на фото , именно это строение, заслуживающим заботы не показалось.
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20.08.2021 13:10 Відповісти
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На фото - обычный сарай. Но дело не в том. Просто зеленым надо валить Кличко, а дебилы, которые сейчас начнут вопить про "памятник архитектры" будут в роли полезных идиотов.
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20.08.2021 13:10 Відповісти
калхознік, цей сарай - історична будівля, а у вашій дєрєвнє досі тащаться від "єврарємонта"?
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20.08.2021 13:17 Відповісти
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Слушай сюда, полезный идиот зеленского. Здание, построенное чуть больше 10 0лет назад не является памятников архитектуры по умолчанию. И историческим зданием тоже не является. Как и через 100 лет хрущевки, может кроме нескольких для музея не будут историческим зданием. И главный вопрос - у него был статус памятника архитектуры? Можешь ответить - да был или нет, не был?
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20.08.2021 13:21 Відповісти
Моїй школі виповнилося у 2011-му СТО років За цей час вона вивчила Героя Радянського союзу, двох Героїв соцпраці, купу орденоносців, чотирьох генералів і багато офіцерів Виглядить краще, ніж той "сарай", хоча ніякого капітального ремонту не робили - підлога в коридорах та сама, як і п"ятдесят років тому, коли я по ній бігав! Ніхто її не вважає ні "пам"яткою архітектури", ні "історичним пам"ятником"!
Просто момент такий - "розвести срач", щоб "насрать на хвіст" Кличку!
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20.08.2021 14:17 Відповісти
Вы такие вопросы зедебилам задаете?
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20.08.2021 14:42 Відповісти
Оля, в Україні такого поняття як (дєрєвня) немає. Це до кацапів, вони знають шо воно таке. Я не історик і далекий від цього. Але, якщо це історична споруда, то чому вона не доглянута? Шо це за споруда коли криша з совдепівського волністого шифера, совдеповських дерев'яних вікон та т.і.? Скоріше за все ця споруда ніякої цінності не представляє, а комусь хочеться на цьому заробити, комусь бали, комусь грошей. От і все.
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20.08.2021 14:03 Відповісти
саме тому я і вжила слово "деревня". А щодо чому не доглянута... Ну ви шо маленький,чесслово. Проїдьтесь Україною - більшість пам'яток розвалюється. Але деякі вдалося врятувати з руїн - саме тому, що коли там уже цегла розсипалася і дуби на дахах зеленіли, не знесли, а почали реставрацію.
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20.08.2021 22:08 Відповісти
Село неасфальтоване.ти мабуть хотіла сказати "феєрична халупа"?
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20.08.2021 15:17 Відповісти
сарай він тому що мільйони уробків типу тебе срати хотіли на Україну, на її минуле, та на ті поодинокі пам'ятки культури які залишилися.
"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 781
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20.08.2021 14:39 Відповісти
В основном гадят Украине те кто голосует ж-пой и выбирает клоунов президентами или зеков .А потом вопят про культуру.Кто тебе ее защитит Ткаченко ,который всю жизнь был на содержании маланца бени на г+г ?. И культуру тебе через 95 анал и сватов с голобородькой в уши вдувал.
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20.08.2021 14:52 Відповісти
цікаво виходить - імбецили якім похмvй на українську історичну спадщину це патріоти, а ті хто цю спадщину захищають це любітєлі зє, г+г і прочої муйні? Іди проспися, собакоязикий патріот.
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20.08.2021 17:40 Відповісти
"Ужас и стыд": сказал министр Ткаченко, ложа деньги за откат себе в карман...
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20.08.2021 13:11 Відповісти
Крокодильи слёзы.
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20.08.2021 13:11 Відповісти
та да, чому ж він, министр, не поставив намет біля будівлі, та не чергував там зі своїми замами ?
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20.08.2021 13:41 Відповісти
святая простота и наивность нет полици в кИеве нет нацгвардии сносили то НОЧЬЮ ГУДЕЛА И ШУМЕЛА ТЕХНИКА И У ВСЕХ ОГЛОХЛО И ОСЛЕПЛО..ой ли.. не надо цинично делать вид вэй вэй.. снесли бы тихо синагогу о представлю какая какафония поднялась бы ночью даже а тут ну подумаешь ну бывает...
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20.08.2021 13:12 Відповісти
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Главное, потом выразить через ФБ возмущение и негодование. Кличко, конечно, мразь и подонок, но где остальные ветви власти? где их реакция на беззаконие?
Все все устраивает. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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20.08.2021 13:19 Відповісти
********* громко обсуждает кричалку военных на параде ПУТИН уХЙЛО!!! УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЯ ПЕРЕДАЧА!!!
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20.08.2021 13:17 Відповісти
В этом сарае да же бомжи не жили.только гадить ходили ,последние 15 лет.Что там охранять? И для чего такое г-но оберегать.Во всем зеленые брехуны ищут только пиар и как навредить Кличко! А поставить сцену на могилу людей это норм ,это вообще не стыдно и это очень культурно!
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20.08.2021 13:18 Відповісти
Це той Ткаченко що на алеї небесної сотні совкове лайно ставив?
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Судя по виду, то лет через 5 оно бы само рухнуло.
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Это, если самый удачный вид дома, то похож больше на коровник. И можно подумать в конце 19 века все строения были шедеврами. Кстати а кто такой Барбан?
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Одноповерховий будинок титулярного радника (військовий офіцер у Російській імперії) Олександра Барбана побудований 1891 року. Це - рідкісний будинок середнього класу з цегляним декором, заявили у ГО "Мапа Реновації". Тут зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек. Він також згадував про будівлю у своїх книгах. За даними Держгеокадастру, земля під будинком коштує 9,3 млн грн. Вона - у комунальній власності, але її орендує ТОВ "ІГ "Агентство столичних повідомлень".
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20.08.2021 14:13 Відповісти
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Це був сарай сараєм. Правильно зробили, що знесли.
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20.08.2021 13:28 Відповісти
Ще один експерД.
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20.08.2021 13:34 Відповісти
З нього зробили сарай.
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20.08.2021 17:38 Відповісти
"Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 9002
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20.08.2021 13:28 Відповісти
Это не ужас и стыд, это криминальное дело.
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20.08.2021 13:33 Відповісти
Звернення в поліцію вже було? До свого однопартійця, монастирського питань немає? А до нового очільника київської поліції?
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20.08.2021 13:33 Відповісти
Если еще пару лет назад президенство боксера воспринималось бы мной как шутка (впрочем президенство нынешнего шута еще года 4ре назад воспринималось бы мной так же), но по ходу зелеботы все сделают для того чтобы это президенство таки состоялось. Вот ни одна пиар компания бы не сделала, а зеботы сделают. Уверен на все 100. Не являюсь поклонником нынешней киевской власти, но один только факт травли со стороны плесени уже автоматом кидает +100500 очков в пользу оппонента. По ходу даже рыги себе так немного очков поднаберут на следующих президентских. И если выбор опять будет между рыгами и боксером, а оно по ходу так и будет, то выбор очевиден. К сожалению, но лучше уж так.
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20.08.2021 13:35 Відповісти
По поводу исторических памятников. Что я могу сказать. С их спасением опоздали лет так... на 20-30. Там пол подола в таких "памятниках" стоит. Как после бомбежки. Там есть места где по вечерам ходить страшно, бомжи греются и волки воют. Да хотелось бы чтобы центр Киева выглядел как Прага или Будапешт, но поздновато будет. Его сносить надо, пока остатки отваливающихся кусков не прибили очередного прохожего, а случаи уже были. Лучшее что можно сделать это снести все это "историческое наследие" как символ процветания страны и построить хоть и новый но исторический ансамбль по общему архитектурному генплану. Реставрировать там уже нечего, почти. Ну максимум отстроить копию по фотографиям, если уж так хочеться.
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20.08.2021 13:42 Відповісти
я бы сказал, опоздали лет на 250-300.
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20.08.2021 14:24 Відповісти
Про общий архитектурный генплан поржал. Каждый мер его обещает, перед выборами его проект даже появляется, а потом он пропадает. Жопа там будет, а не общий генплан, если дать волю все сносить и строить как в Киеве сейчас делают
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20.08.2021 14:58 Відповісти
поліція владі міста Києва не підпорядковується. Будинок стояв і стоїть на балансі Мінкульту. Ткаченко - істий брехливий урод у свого хазяїна клована.
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20.08.2021 13:43 Відповісти
орендує ТОВ "ІГ "Агентство столичних повідомлень
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20.08.2021 14:14 Відповісти
Так суд подавай за уничтожения исторической и кульурной ценности, а не тренди в соцсети.
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20.08.2021 13:47 Відповісти
Власти должны запретить строительство при любых обстоятельствах теперь и вместо дома сделать зелёную зону деревья лавочки чисто из принципа.
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20.08.2021 14:14 Відповісти
разве только парковку.
гораздо нужнее лавочек.
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20.08.2021 14:29 Відповісти
Чим не привід лишній пнути Кличка - гріх не скористатись.
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20.08.2021 14:16 Відповісти
Если эта ХАЛУПА и есть "историческое здание конца XIX века", то правильно сделали, что развалили эту безвкусицу и серую ординарность, которое не представляет никакой архитектурной ценности!
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20.08.2021 14:17 Відповісти
Ткаченко, ты попиариться решил? А видосик будет?) Без видосика не считаеца.
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20.08.2021 14:26 Відповісти
Это чистая диверсия.Только вместо тротила использовали технику.Именно так к этому и нужно относиться.Если спустить на тормозах,то завтра вам бензовозом стеклянный мост взорвут например. "Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 850
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20.08.2021 14:27 Відповісти
"Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. "

То есть в нашей стране можно проигнорировать и предписания, и запреты на строительства и единственной реакцией властей на это будут просто стенания?
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20.08.2021 14:30 Відповісти
Вгадали.
На мою думку, на місце будівлі треба запросити мєнтів, щоб вони заарештували негідників.
А далі суд і великий штраф.
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20.08.2021 15:35 Відповісти
ху из "не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков" ?
кого вы за лохов держите?
а кто подписывал " разрешения на начало строительства" ? "Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві - Цензор.НЕТ 6436
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20.08.2021 14:33 Відповісти
Привет Веталю
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20.08.2021 14:55 Відповісти
Не позавидуешь Педалику. С одной стороны душат застройщики которые хоть платят, с другой государственная власть но бесплатно. Естественно он будет первых держаться пока пинка под зад не дадут. Жить за что-то же нужно.
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20.08.2021 15:14 Відповісти
Ужас і стид це мати історичну будівлю в такому стані. Похила хібара якась.
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20.08.2021 15:34 Відповісти
Думаю , якщо нащадкам Барбана виділять квартиру в новому будинку , інцидент буде вичерпано . Садиба занепадала , а значить - була нікому не цікава . Це ж факт .
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20.08.2021 17:02 Відповісти
ну ты посмотри на это ваЗЕлиновское хитрожопое Чмо, а то что этот дом стоял на балансе минкульта этот Х,,,й в говне не знал??? или забыл как захватил дом на Трухановом острове, короче если Украина не избавиться от этих пи....в во главе с беней и его нарко-Дураком вазиком, пиши пропало.......
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20.08.2021 17:08 Відповісти
Высказывание этого чмошника,с крысиной мордочкой,вызывает рвотный рефлекс.
И за что господь Бог наказал Украину?! Ведь его максимальное место в борделе, объявлять клиентам о свободных номерах!
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20.08.2021 17:34 Відповісти
Замість того, щоб системно реставрувати історичні будівлі по всій Україні, колишні маєтки, замки тощо - у нас мало того, що нічого держава не робить і все це занедбане, так ще й купа плебсу готова підтримувати хитродупих бариг-забудовників, коли вони руйнують те, що ще вцілило. Це якийсь сюр!
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20.08.2021 17:40 Відповісти
Вот уж кукла лицемерная
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22.08.2021 13:19 Відповісти
 
 