"Ужас и стыд", - Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал снос дома Барбана в Киеве "ужасом и стыдом".
Об этом он написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.
Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодчики строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии", - написал Ткаченко.
Он отметил, что КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистраций, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке.
"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев с цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд ...", - резюмировал глава Минкульта.
Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.
Пожалуйста, подождите...
вова приказал выделить 8 млн грн на на этот флагшток и дон упал на ЛЕКСУС исполнителя !!! )
рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!
как-то началось януковичевское венками по балде!!!
Просто момент такий - "розвести срач", щоб "насрать на хвіст" Кличку!
Все все устраивает. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
гораздо нужнее лавочек.
То есть в нашей стране можно проигнорировать и предписания, и запреты на строительства и единственной реакцией властей на это будут просто стенания?
На мою думку, на місце будівлі треба запросити мєнтів, щоб вони заарештували негідників.
А далі суд і великий штраф.
кого вы за лохов держите?
а кто подписывал " разрешения на начало строительства" ?
И за что господь Бог наказал Украину?! Ведь его максимальное место в борделе, объявлять клиентам о свободных номерах!