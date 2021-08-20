Ночью в центре Киева снесли усадьбу Барбана 19 века. ВИДЕО

Сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.

Об этом сообщил активист Олег Симороз в facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века... Господа Выговский, Кличко и Ткаченко это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться", - заявил активист.

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Напомним, с мая 2021 года активисты протестуют против сноса усадьбы Барбана 19 века в центре столицы: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". В августе защитники усадьбы заявили о нападении титушек. 19 августа активисты-защитники усадьбы Барбана перекрывали дорогу возле Львовской площади в Киеве.