Ночью в центре Киева снесли усадьбу Барбана 19 века. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.
Об этом сообщил активист Олег Симороз в facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века... Господа Выговский, Кличко и Ткаченко это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться", - заявил активист.
Напомним, с мая 2021 года активисты протестуют против сноса усадьбы Барбана 19 века в центре столицы: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". В августе защитники усадьбы заявили о нападении титушек. 19 августа активисты-защитники усадьбы Барбана перекрывали дорогу возле Львовской площади в Киеве.
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скажут, это культурно-исторический памятник 21-го века, трогать нельзя!
а чому б тим , хто захищав цей будинок не змусити тих , хто його зруйнував , побудувати його знову ?
Який же ж Кличко вибл@док...
Щиро дякую дегенератам, які цього покидька обрали головою мого рідного Києва.
Жоден забудовник у Києві нічого не зробить без боксера-імбецила. Кличко кришує усе це падло.
Жоден забудовник у
Києвікраїні нічого не зробить без клоуна-наркомана. Зе кришує усе це падло.
Практично з цього і почалася хаотична забудова.
А Кличко в данному випадку - статист. Він немає повноважень зносити чи перешкоджати самобудам
Та й не так це. Кличко очолює будівельну мафію у Києві. Саме за нього почалося повне свавілля забудовників, якого не було у Києві навіть за гауляйтера Попова.
Як правник з величезним досвідом, можу вам сказати, що у Кличка достатньо важелів для препинення свавілля забудовників, але він, напевно, отримує свою частку з цього, тож лише сприяє забудовникам.
Чи ви за те щоб він прогнувся під Клоунів?
Я - ні
Виграні всі суди та є рішення здається про знос кількох поверхів забудовником.
Думаєте знесли? Ага! Щас!
Кличку власноруч зносити? Це ж буде самоуправство!
Що сраний боксер-імбецил робив, поки будували подільського монстра?