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Ночью в центре Киева снесли усадьбу Барбана 19 века. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.

Об этом сообщил активист Олег Симороз в facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века... Господа Выговский, Кличко и Ткаченко это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться", - заявил активист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, с мая 2021 года активисты протестуют против сноса усадьбы Барбана 19 века в центре столицы: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". В августе защитники усадьбы заявили о нападении титушек. 19 августа активисты-защитники усадьбы Барбана перекрывали дорогу возле Львовской площади в Киеве.
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Топ комментарии
+29
ти то чого 73/43%зебілам піддакуєш?
Хіба не знаєш, що поліція меру не підкоряється? І що той будиночок - на балансі Мінкульту?
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20.08.2021 08:44
+21
Виталик продажная морда фирташевская! Распродал весь город, все потенциальные места для расширения дорог и проспектов застроены какими-то сараями. На Оболони ночью воткнули очередные мафы прямо на клумбы... Такой мэр нафиг не нужен!
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20.08.2021 08:37
+20
В Києві є мер і ваша зелена потвора не стане ,, смотрящим" в столиці, якби ви тут бризгАли ядом і не поливали лайном
Кличка !
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20.08.2021 08:42
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Кличко не може їх навіть поштрафувати, тільки ДАБІ може, яке на пряму підчиняється Мінегіону і яке чи то є, чи то його вже нема.
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20.08.2021 12:48 Ответить
потерпите ещё лет 100, когда захотят снести тот дом, который построят на месте "усадьбы Барбана", внуки нынешних активистов побегут защищать "исторический облик"
скажут, это культурно-исторический памятник 21-го века, трогать нельзя!
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20.08.2021 12:00 Ответить
НОЧЬЮ?? МУТНЕНЬКО!!!!!!
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20.08.2021 13:32 Ответить
Стесняюсь спросить, застройщик это фамилия? Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття - Цензор.НЕТ 2576 в подобных сообщениях иного никогда не указывается Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття - Цензор.НЕТ 2441
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20.08.2021 17:32 Ответить
Согласен с вами. А хотелось бы знать фамилию заказчика.
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20.08.2021 18:11 Ответить
І на цьому все ?
а чому б тим , хто захищав цей будинок не змусити тих , хто його зруйнував , побудувати його знову ?
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20.08.2021 21:39 Ответить
ті хто руйнує зазвичай ніколи в своєму нікчемному житті навіть собачої будки не побудував
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20.08.2021 23:52 Ответить
Показово, що це зробили вночі.
Який же ж Кличко вибл@док...
Щиро дякую дегенератам, які цього покидька обрали головою мого рідного Києва.
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20.08.2021 22:08 Ответить
Чому саме Кличко? Він у нас відповідає за правопохоронну галузь?
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20.08.2021 23:52 Ответить
Ти реально такий впоротий чи клеїш дурня?
Жоден забудовник у Києві нічого не зробить без боксера-імбецила. Кличко кришує усе це падло.
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20.08.2021 23:56 Ответить
Ти реально такий впоротий чи клеїш дурня?

Жоден забудовник у Києві країні нічого не зробить без клоуна-наркомана. Зе кришує усе це падло.
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25.08.2021 12:22 Ответить
По-перше, мені щиро похер на зеленського, по-друге, у жодному місті України немає такого свавілля забудовників, як у Києві.
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28.08.2021 06:43 Ответить
Тому що попит - тому і забудова. Хіба не пам'ятаєте як обличчя відомої національності протягли замість Омельченка на місце мера Черновецького і що далі було?
Практично з цього і почалася хаотична забудова.
А Кличко в данному випадку - статист. Він немає повноважень зносити чи перешкоджати самобудам
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28.08.2021 07:08 Ответить
Нахера нам у Києві мер, який просто статист?
Та й не так це. Кличко очолює будівельну мафію у Києві. Саме за нього почалося повне свавілля забудовників, якого не було у Києві навіть за гауляйтера Попова.

Як правник з величезним досвідом, можу вам сказати, що у Кличка достатньо важелів для препинення свавілля забудовників, але він, напевно, отримує свою частку з цього, тож лише сприяє забудовникам.
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28.08.2021 09:00 Ответить
Щоб мер не був статистом у ВР треба обирати дружні йому партії.
Чи ви за те щоб він прогнувся під Клоунів?
Я - ні
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31.08.2021 08:03 Ответить
Які в нього є важілі якими він не скористався? Давайте конкретику
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31.08.2021 08:04 Ответить
На Подолі є будова, що по-перше перевищує здається обмеження за поверховістю, а по-друге вона перекрила один із виходів метро Контрактова площа.
Виграні всі суди та є рішення здається про знос кількох поверхів забудовником.
Думаєте знесли? Ага! Щас!
Кличку власноруч зносити? Це ж буде самоуправство!
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31.08.2021 08:07 Ответить
Той забудовник виграв апеляцію.
Що сраний боксер-імбецил робив, поки будували подільського монстра?
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05.09.2021 00:23 Ответить
тобто що сраний зелупа робив - вас не бентежить? А Кличко подавав у суди - якщо суди в нас корумповані, то всі питання до херанта конституції
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09.09.2021 16:42 Ответить
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