Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли особняк Барбана 19 століття, який раніше захищали від забудови активісти.
Про це повідомив активіст Олег Симороз в facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття ... Панове Виговський, Кличко і Ткаченко, це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися", - заявив активіст.
Нагадаємо, з травня 2021 року активісти протестують проти забудови особняка Барбана 19 століття в центрі столиці: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". У серпні захисники особняка заявили про напад тітушок. 19 серпня активісти-захисники садиби Барбана перекривали дорогу біля Львівської площі в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
скажут, это культурно-исторический памятник 21-го века, трогать нельзя!
а чому б тим , хто захищав цей будинок не змусити тих , хто його зруйнував , побудувати його знову ?
Який же ж Кличко вибл@док...
Щиро дякую дегенератам, які цього покидька обрали головою мого рідного Києва.
Жоден забудовник у Києві нічого не зробить без боксера-імбецила. Кличко кришує усе це падло.
Жоден забудовник у
Києвікраїні нічого не зробить без клоуна-наркомана. Зе кришує усе це падло.
Практично з цього і почалася хаотична забудова.
А Кличко в данному випадку - статист. Він немає повноважень зносити чи перешкоджати самобудам
Та й не так це. Кличко очолює будівельну мафію у Києві. Саме за нього почалося повне свавілля забудовників, якого не було у Києві навіть за гауляйтера Попова.
Як правник з величезним досвідом, можу вам сказати, що у Кличка достатньо важелів для препинення свавілля забудовників, але він, напевно, отримує свою частку з цього, тож лише сприяє забудовникам.
Чи ви за те щоб він прогнувся під Клоунів?
Я - ні
Виграні всі суди та є рішення здається про знос кількох поверхів забудовником.
Думаєте знесли? Ага! Щас!
Кличку власноруч зносити? Це ж буде самоуправство!
Що сраний боксер-імбецил робив, поки будували подільського монстра?