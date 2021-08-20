УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42734 відвідувача онлайн
Новини Київські новини
32053 219
історія (669) Київ (8274) Кличко (2133) пам'ятник (479) знесення (44) Ткаченко Олександр (291) забудова (240)

Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли особняк Барбана 19 століття, який раніше захищали від забудови активісти.

Про це повідомив активіст Олег Симороз в facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття ... Панове Виговський, Кличко і Ткаченко, це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися", - заявив активіст.

Нагадаємо, з травня 2021 року активісти протестують проти забудови особняка Барбана 19 століття в центрі столиці: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". У серпні захисники особняка заявили про напад тітушок. 19 серпня активісти-захисники садиби Барбана перекривали дорогу біля Львівської площі в Києві.

Також дивіться: Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+29
ти то чого 73/43%зебілам піддакуєш?
Хіба не знаєш, що поліція меру не підкоряється? І що той будиночок - на балансі Мінкульту?
показати весь коментар
20.08.2021 08:44
+21
Виталик продажная морда фирташевская! Распродал весь город, все потенциальные места для расширения дорог и проспектов застроены какими-то сараями. На Оболони ночью воткнули очередные мафы прямо на клумбы... Такой мэр нафиг не нужен!
показати весь коментар
20.08.2021 08:37
+20
В Києві є мер і ваша зелена потвора не стане ,, смотрящим" в столиці, якби ви тут бризгАли ядом і не поливали лайном
Кличка !
показати весь коментар
20.08.2021 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Кличко не може їх навіть поштрафувати, тільки ДАБІ може, яке на пряму підчиняється Мінегіону і яке чи то є, чи то його вже нема.
показати весь коментар
20.08.2021 12:48 Відповісти
потерпите ещё лет 100, когда захотят снести тот дом, который построят на месте "усадьбы Барбана", внуки нынешних активистов побегут защищать "исторический облик"
скажут, это культурно-исторический памятник 21-го века, трогать нельзя!
показати весь коментар
20.08.2021 12:00 Відповісти
НОЧЬЮ?? МУТНЕНЬКО!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2021 13:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, застройщик это фамилия? Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття - Цензор.НЕТ 2576 в подобных сообщениях иного никогда не указывается Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття - Цензор.НЕТ 2441
показати весь коментар
20.08.2021 17:32 Відповісти
Согласен с вами. А хотелось бы знать фамилию заказчика.
показати весь коментар
20.08.2021 18:11 Відповісти
І на цьому все ?
а чому б тим , хто захищав цей будинок не змусити тих , хто його зруйнував , побудувати його знову ?
показати весь коментар
20.08.2021 21:39 Відповісти
ті хто руйнує зазвичай ніколи в своєму нікчемному житті навіть собачої будки не побудував
показати весь коментар
20.08.2021 23:52 Відповісти
Показово, що це зробили вночі.
Який же ж Кличко вибл@док...
Щиро дякую дегенератам, які цього покидька обрали головою мого рідного Києва.
показати весь коментар
20.08.2021 22:08 Відповісти
Чому саме Кличко? Він у нас відповідає за правопохоронну галузь?
показати весь коментар
20.08.2021 23:52 Відповісти
Ти реально такий впоротий чи клеїш дурня?
Жоден забудовник у Києві нічого не зробить без боксера-імбецила. Кличко кришує усе це падло.
показати весь коментар
20.08.2021 23:56 Відповісти
Ти реально такий впоротий чи клеїш дурня?

Жоден забудовник у Києві країні нічого не зробить без клоуна-наркомана. Зе кришує усе це падло.
показати весь коментар
25.08.2021 12:22 Відповісти
По-перше, мені щиро похер на зеленського, по-друге, у жодному місті України немає такого свавілля забудовників, як у Києві.
показати весь коментар
28.08.2021 06:43 Відповісти
Тому що попит - тому і забудова. Хіба не пам'ятаєте як обличчя відомої національності протягли замість Омельченка на місце мера Черновецького і що далі було?
Практично з цього і почалася хаотична забудова.
А Кличко в данному випадку - статист. Він немає повноважень зносити чи перешкоджати самобудам
показати весь коментар
28.08.2021 07:08 Відповісти
Нахера нам у Києві мер, який просто статист?
Та й не так це. Кличко очолює будівельну мафію у Києві. Саме за нього почалося повне свавілля забудовників, якого не було у Києві навіть за гауляйтера Попова.

Як правник з величезним досвідом, можу вам сказати, що у Кличка достатньо важелів для препинення свавілля забудовників, але він, напевно, отримує свою частку з цього, тож лише сприяє забудовникам.
показати весь коментар
28.08.2021 09:00 Відповісти
Щоб мер не був статистом у ВР треба обирати дружні йому партії.
Чи ви за те щоб він прогнувся під Клоунів?
Я - ні
показати весь коментар
31.08.2021 08:03 Відповісти
Які в нього є важілі якими він не скористався? Давайте конкретику
показати весь коментар
31.08.2021 08:04 Відповісти
На Подолі є будова, що по-перше перевищує здається обмеження за поверховістю, а по-друге вона перекрила один із виходів метро Контрактова площа.
Виграні всі суди та є рішення здається про знос кількох поверхів забудовником.
Думаєте знесли? Ага! Щас!
Кличку власноруч зносити? Це ж буде самоуправство!
показати весь коментар
31.08.2021 08:07 Відповісти
Той забудовник виграв апеляцію.
Що сраний боксер-імбецил робив, поки будували подільського монстра?
показати весь коментар
05.09.2021 00:23 Відповісти
тобто що сраний зелупа робив - вас не бентежить? А Кличко подавав у суди - якщо суди в нас корумповані, то всі питання до херанта конституції
показати весь коментар
09.09.2021 16:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 