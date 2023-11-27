Оказание помощи Украине и Израилю - вопрос высокого приоритета, - Белый дом
Принятие Конгрессом США запроса президента Байдена по поводу финансирования помощи Украине и Израилю является вопросом высокого приоритета.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
На вопрос, каков уровень приоритетности в принятии пакетов помощи Украине и Израилю, представитель Белого дома ответил: "Очень, очень высокий".
Кирби подчеркнул, что дополнительное финансирование крайне необходимо, а суммы, указанные в запросе, обоснованы. "Мы не просто взяли эти цифры с воздуха, они отвечают тому, как наши партнеры сформулировали, что им нужно в ближайшие месяцы", - отметил он.
По словам Кирби, в обоих случаях нужно действовать немедленно.
"Вы видели, что в случае с Украиной пакеты, которые мы предоставляли, становятся меньше относительно объема выделенных денег, потому что у нас просто нет той гибкости, которую мы имели когда-то",- подчеркнул представитель администрации США.
Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины наступает критическое время, особенно с учетом приближающейся зимы, поскольку погода становится менее благоприятной для проведения контрнаступательных операций. В этом контексте он выразил надежду, что вернувшийся к работе после перерыва Конгресс США будет действовать более активно.
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То хто керує Америкою ?
Позицию Вашингтона пытаются объяснить страхами, что поражение России в Украине может привести к хаосу в регионе, смене власти и жесткой региональной борьбе за власть, а также рискам, связанным с оружием массового поражения.
На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая «евразийская анархия» создаст для Белого дома много новых проблем.
«Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских»
Моськи одразу зрозуміють.
Послухати цього Беркута, точніше Бер Кута - то українцям ці землі ніколи й не належали.
Справжні хазяї прибудуть з Ізраілю, і здійснять проект "Небесний Ієрусалим":
дадуть українським батракам зарплату в 500 доларів, і оттоді всім настане щастя.
Тобто кремль виконує для Ізраілю брудну частину роботи по військовому захопленню земель.
А коли Україну примусять сісти за стіл переговорів "з урахуванням реалій", Ізраіль виступить
як посередник, як миротворець, як благодійник, щоб указаконити анексію - технологія вже
відпрацьована в численних арабо-ізраільських війнах.
Після чого почнеться переселенння ізраільтян на родючі землі, які не треба відвойовувати у пустелі, де вдосталь прісної води і нема арабів під боком.
Я за целостность Украины в границах 1991 года.
В Библии также сказано, что всё тайное станет явным.
Станет явной и теснейшая спайка России и Израиля.
Хотя они всячески демонстрируют "вражду".
Недолго осталось.
Зовсім.
Помідори добре родять і на Херсонщині, і в Туреччині - у Ізраілю губа не дура.
А "Турція" - слово кацапське, товаріщь мойор.