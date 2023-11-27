Оказание помощи Украине и Израилю - вопрос высокого приоритета, - Белый дом

Принятие Конгрессом США запроса президента Байдена по поводу финансирования помощи Украине и Израилю является вопросом высокого приоритета.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На вопрос, каков уровень приоритетности в принятии пакетов помощи Украине и Израилю, представитель Белого дома ответил: "Очень, очень высокий".

Кирби подчеркнул, что дополнительное финансирование крайне необходимо, а суммы, указанные в запросе, обоснованы. "Мы не просто взяли эти цифры с воздуха, они отвечают тому, как наши партнеры сформулировали, что им нужно в ближайшие месяцы", - отметил он.

По словам Кирби, в обоих случаях нужно действовать немедленно.

"Вы видели, что в случае с Украиной пакеты, которые мы предоставляли, становятся меньше относительно объема выделенных денег, потому что у нас просто нет той гибкости, которую мы имели когда-то",- подчеркнул представитель администрации США.

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Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины наступает критическое время, особенно с учетом приближающейся зимы, поскольку погода становится менее благоприятной для проведения контрнаступательных операций. В этом контексте он выразил надежду, что вернувшийся к работе после перерыва Конгресс США будет действовать более активно.