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Новости Помощь Украине
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Оказание помощи Украине и Израилю - вопрос высокого приоритета, - Белый дом

кірбі

Принятие Конгрессом США запроса президента Байдена по поводу финансирования помощи Украине и Израилю является вопросом высокого приоритета.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На вопрос, каков уровень приоритетности в принятии пакетов помощи Украине и Израилю, представитель Белого дома ответил: "Очень, очень высокий".

Кирби подчеркнул, что дополнительное финансирование крайне необходимо, а суммы, указанные в запросе, обоснованы. "Мы не просто взяли эти цифры с воздуха, они отвечают тому, как наши партнеры сформулировали, что им нужно в ближайшие месяцы", - отметил он.

По словам Кирби, в обоих случаях нужно действовать немедленно.

"Вы видели, что в случае с Украиной пакеты, которые мы предоставляли, становятся меньше относительно объема выделенных денег, потому что у нас просто нет той гибкости, которую мы имели когда-то",- подчеркнул представитель администрации США.

Читайте также: Если не помочь Украине сейчас, угрозы и расходы для США будут только расти, - Кирби

Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины наступает критическое время, особенно с учетом приближающейся зимы, поскольку погода становится менее благоприятной для проведения контрнаступательных операций. В этом контексте он выразил надежду, что вернувшийся к работе после перерыва Конгресс США будет действовать более активно.

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26313) Кирби (452)


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Топ комментарии
+5
передайте байдену,шо харьковская область в полтора раза больше израиля...
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27.11.2023 20:50
+1
Коли йдеться про Ізраіль, то вистачає і гнучкості, і жорсткості.
То хто керує Америкою ?
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27.11.2023 21:03
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передайте байдену,шо харьковская область в полтора раза больше израиля...
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27.11.2023 20:50 Ответить
Ну, да. Трамписты тоже так думают. Оказывается меньшинство может положить болт на мнения других. Похожая ситуация в ЕС
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27.11.2023 21:00 Ответить
Это большинство так хочет помочь (((
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27.11.2023 22:23 Ответить
Коли йдеться про Ізраіль, то вистачає і гнучкості, і жорсткості.
То хто керує Америкою ?
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27.11.2023 21:03 Ответить
Ізраїль має договір із США і статус основного союзника США поза НАТО, а Україна, на жаль, поки що не є союзником США, а є лише партнером.
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27.11.2023 23:30 Ответить
США поставляют оружие Украине только для удержания фронта, а не для разгрома России, сообщает Newsweek.

Позицию Вашингтона пытаются объяснить страхами, что поражение России в Украине может привести к хаосу в регионе, смене власти и жесткой региональной борьбе за власть, а также рискам, связанным с оружием массового поражения.

На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая «евразийская анархия» создаст для Белого дома много новых проблем.

«Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских»
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27.11.2023 21:06 Ответить
Украина старалась выполнить заповеди Всевышнего - Второзаконие 16, 18-20. И, когда она обратилась за помощью, то Исаия 63, 3-5. Поэтому произойдет Исаия 63,6-7.
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27.11.2023 22:25 Ответить
Може дядьку Байдену пора вже гавкнути на ляхів?
Моськи одразу зрозуміють.
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27.11.2023 21:13 Ответить
Мабуть, той пріоритет такий високий, що до нього й не дістати.
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27.11.2023 21:19 Ответить
Путін загарбав якраз ті території, про які так яскраво розповідає Ігор Беркут (на прізвисько Гекко).
Послухати цього Беркута, точніше Бер Кута - то українцям ці землі ніколи й не належали.
Справжні хазяї прибудуть з Ізраілю, і здійснять проект "Небесний Ієрусалим":
дадуть українським батракам зарплату в 500 доларів, і оттоді всім настане щастя.
Тобто кремль виконує для Ізраілю брудну частину роботи по військовому захопленню земель.
А коли Україну примусять сісти за стіл переговорів "з урахуванням реалій", Ізраіль виступить
як посередник, як миротворець, як благодійник, щоб указаконити анексію - технологія вже
відпрацьована в численних арабо-ізраільських війнах.
Після чого почнеться переселенння ізраільтян на родючі землі, які не треба відвойовувати у пустелі, де вдосталь прісної води і нема арабів під боком.
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27.11.2023 21:47 Ответить
Я Вас сильно разочарую. Судьба\карма\жизнь всегда преподносит непредсказуемые сюрпризы. Всегда. Хочешь рассмешить Всевышнего - расскажи Ему о человеческих прожектах (текущий - т.н. "небесный иерусалим").
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27.11.2023 22:15 Ответить
Чего мне разочаровываться - я же не Бер Кут...
Я за целостность Украины в границах 1991 года.
В Библии также сказано, что всё тайное станет явным.
Станет явной и теснейшая спайка России и Израиля.
Хотя они всячески демонстрируют "вражду".
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27.11.2023 22:23 Ответить
Жизнь покажет.
Недолго осталось.
Зовсім.
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27.11.2023 22:26 Ответить
З цім "новим єрусалимом" аж незручно виходить. Справжня черга збирається, може ще й чубитись почнуть. Бо кілька днів тому в ердоганівський правлячий партії вже заявили, що Ізраїль планує захопити Туреччину для створення цього "нового єрусалиму" саме там. Так що плакав ваш Лугандон, товаришу майор Colt.
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28.11.2023 02:43 Ответить
Якби ви більше читали, то знали б, що Семюел Кольт був полковником, а не майором.
Помідори добре родять і на Херсонщині, і в Туреччині - у Ізраілю губа не дура.
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28.11.2023 06:15 Ответить
Майор Colt це клікуха фсбешника, який завзято читає і розповсюджує якогось беркута (збірник творів, друкарня ФСБ(с). Мало читаєте, таварисчь майор, он Арменія вже заявляє що Турція, Азербайджан і Ізраїль замислили створити оцей "новий єрусалим" саме в Арменії. Битва за помідори триває.
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28.11.2023 10:38 Ответить
Ви відстали від часу: Ізраіль вважає, що Туреччина готує на нього напад: читайте новини.
А "Турція" - слово кацапське, товаріщь мойор.
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28.11.2023 12:28 Ответить
 
 