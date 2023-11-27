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ПАСЕ создала спецкомитет по вопросу украинских детей

парє

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 ноября одобрило состав специального комитета по положению детей Украины.

Об этом в фейсбуке сообщила украинская депутат, член делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Спецкомитет по украинским детям в ПАСЕ возглавила украинский делегат Елена Хоменко. В его состав также вошли сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир и Александра Устинова.

"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат", - добавила она.

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Автор: 

дети (6463) ПАСЕ (1665) Кравчук Евгения (367)


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Ну нарешті, от тепер усіх повернемо, і пиню за це в гаазі підсмажимо. Насправді....ніт, пустопорожня дія, не здивуюся якщо в цей комітет і русню включили
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27.11.2023 21:48 Ответить
Вони збираються вручити терористу якісь папірчики?
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28.11.2023 00:40 Ответить
 
 