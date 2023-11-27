ПАСЕ создала спецкомитет по вопросу украинских детей
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 ноября одобрило состав специального комитета по положению детей Украины.
Об этом в фейсбуке сообщила украинская депутат, член делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
Спецкомитет по украинским детям в ПАСЕ возглавила украинский делегат Елена Хоменко. В его состав также вошли сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир и Александра Устинова.
"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат", - добавила она.
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Gozzalik salonu
показать весь комментарий27.11.2023 21:48 Ответить Мне нравится 2
2492z
показать весь комментарий28.11.2023 00:40 Ответить Мне нравится 0
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