ПАРЄ створила спецкомітет з питань українських дітей
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 27 листопада схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України.
Про це у фейсбуці повідомила українська депутатка, членкиня делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
Спецкомітет із питань українських дітей у ПАРЄ очолила українська делегатка Олена Хоменко. До його складу також увійшли сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устінова.
"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", – додала вона.
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Gozzalik salonu
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показати весь коментар28.11.2023 00:40 Відповісти Мені подобається 0
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