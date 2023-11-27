ПАРЄ створила спецкомітет з питань українських дітей

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 27 листопада схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України.

Про це у фейсбуці повідомила українська депутатка, членкиня делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Спецкомітет із питань українських дітей у ПАРЄ очолила українська делегатка Олена Хоменко. До його складу також увійшли сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устінова.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", – додала вона.

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