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ПАРЄ створила спецкомітет з питань українських дітей

парє

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 27 листопада схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України.

Про це у фейсбуці повідомила українська депутатка, членкиня делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Спецкомітет із питань українських дітей у ПАРЄ очолила українська делегатка Олена Хоменко. До його складу також увійшли сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устінова.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", – додала вона.

Також читайте: На окупованих територіях готують нові списки українських дітей для депортації в РФ, - Центр національного спротиву

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Ну нарешті, от тепер усіх повернемо, і пиню за це в гаазі підсмажимо. Насправді....ніт, пустопорожня дія, не здивуюся якщо в цей комітет і русню включили
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27.11.2023 21:48 Відповісти
Вони збираються вручити терористу якісь папірчики?
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28.11.2023 00:40 Відповісти
 
 