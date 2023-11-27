На окупованих територіях готують нові списки українських дітей для депортації в РФ, - Центр національного спротиву
Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства з метою їх подальшої депортації.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що контролює списки та подальшу депортацію українських дітей уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова.
"Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території РФ. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", - додали в ЦНС.
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