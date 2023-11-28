Следует ожидать большего количества ракетных атак на украинские города, - Столтенберг

Нужно быть готовыми к большему количеству боев и воздушных и ракетных атак на украинские города. НАТО и союзники должны продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, конечно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные бои вдоль линии фронта, мы видели волны атак беспилотников на украинские города, и нам нужно быть готовыми к большему количеству боевых действий, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину, и я приветствую недавние заявления союзников о дополнительной поддержке", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО напомнил, что недавно был открыт учебный центр в Румынии для обучения пилотов на F-16, а также о создании коалиции в рамках формата "Рамштайн" из 20 стран для координации усилий по обеспечению противовоздушной обороны Украины.

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"Союзники делают многое, и я ожидаю, что на сегодняшней и завтрашней встрече союзники подтвердят свою решительную поддержку", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что 29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.

Помимо Украины, министры иностранных дел стран НАТО обсудят различные актуальные вопросы по безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я приветствую продление паузы в боевых действиях в секторе Газа. Это позволило оказать столь необходимую помощь населению Газы, а также освободить больше заложников, а также предоставить или доставить больше гуманитарной помощи", - сказал Столтенберг.