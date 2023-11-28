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Новости Война в Украине
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Следует ожидать большего количества ракетных атак на украинские города, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Нужно быть готовыми к большему количеству боев и воздушных и ракетных атак на украинские города. НАТО и союзники должны продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, конечно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные бои вдоль линии фронта, мы видели волны атак беспилотников на украинские города, и нам нужно быть готовыми к большему количеству боевых действий, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину, и я приветствую недавние заявления союзников о дополнительной поддержке", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО напомнил, что недавно был открыт учебный центр в Румынии для обучения пилотов на F-16, а также о создании коалиции в рамках формата "Рамштайн" из 20 стран для координации усилий по обеспечению противовоздушной обороны Украины.

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"Союзники делают многое, и я ожидаю, что на сегодняшней и завтрашней встрече союзники подтвердят свою решительную поддержку", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что 29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.

Помимо Украины, министры иностранных дел стран НАТО обсудят различные актуальные вопросы по безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я приветствую продление паузы в боевых действиях в секторе Газа. Это позволило оказать столь необходимую помощь населению Газы, а также освободить больше заложников, а также предоставить или доставить больше гуманитарной помощи", - сказал Столтенберг.
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дякуємо за очевидні речі, кеп! ****** вже у відставку! може, знайдеться хтось більш рішучий и менш галасливий
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28.11.2023 12:57 Ответить
А як НАТО буде готуватися?
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28.11.2023 13:19 Ответить
нато будет константировать из-за океана
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28.11.2023 15:21 Ответить
Бла-бла-бла, прям "капітан очевидність"
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28.11.2023 13:21 Ответить
Особенно Турция, член Нато, поддерживает Украину. Продавая рашистами много чего, для их военной промышленности. Поедут В Турцию, уговаривать не делать так. А санкции нельзя для Турции? Нет, нельзя. У нее контроль над проливами. Возмущение, и все. Ну и поговорить...
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28.11.2023 14:05 Ответить
мабуть куйло поділився інформацією із натівським "дружбаном"
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28.11.2023 14:12 Ответить
Ще один після Арестовича. На цей раз Антизаспокоювач.
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28.11.2023 14:33 Ответить
Гугл перекладачем переводите? "Це робить ще більш важливим"...
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28.11.2023 14:33 Ответить
А оце взагалі НЕфакт!
Якщо США та КНР минулого тижня домовилися, масованих ракетних атак не буде. Бо РФ використала ~8000 крилатих ракет і її резерви не безмежні. Будуть пара штук на добу-для проформи.
Перевиремо, на жаль, тільки часом.
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28.11.2023 15:16 Ответить
 
 