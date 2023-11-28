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Вражеский БПЛА сбит над Днепропетровщиной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

безпілотник,збиття

Над Криворожским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Вражеский БПЛА сбили над Криворожским районом наши военные Воздушных Сил.

Спасибо за круглосуточную защиту ЧВК "Схід"! - написал он.

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