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Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили вражеский FPV-дрон на купянском направлении. ФОТО

На купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" успешно приземлили вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники уничтожили вражеский дрон с помощью антидронового ружья.

"Саперам удалось обезвредить взрывную часть и теперь, после перепрограммирования, дрон-камикадзе вернется к своим предыдущим хозяевам, только уже с более мощным взрывным сюрпризом от пограничников "Стальной границы", - отметили в ГНСУ.

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Пограничники бригады Гвардии наступления Стальная граница уничтожили вражеский FPV-дрон на купянском направлении 01
Пограничники бригады Гвардии наступления Стальная граница уничтожили вражеский FPV-дрон на купянском направлении 02

Автор: 

беспилотник (3586) Госпогранслужба (6417) уничтожение (6904)


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скоро вже про зруйновані паркани розповідатимем(((
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27.11.2023 15:37 Ответить
 
 