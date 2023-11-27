Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили вражеский FPV-дрон на купянском направлении. ФОТО
На купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" успешно приземлили вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что пограничники уничтожили вражеский дрон с помощью антидронового ружья.
"Саперам удалось обезвредить взрывную часть и теперь, после перепрограммирования, дрон-камикадзе вернется к своим предыдущим хозяевам, только уже с более мощным взрывным сюрпризом от пограничников "Стальной границы", - отметили в ГНСУ.
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показать весь комментарий27.11.2023 15:37 Ответить Мне нравится 0
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