До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской Лавры
Новости Цензор.НЕТ Общество
Вскоре коллекция "скифского золота" будет полностью экспонирована.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.
"Сегодня, 28 ноября, в Музее исторических драгоценностей Украины презентовали отдельные артефакты коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". Они вернулись в Украину из Нидерландов. ...Вскоре коллекция будет полностью экспонирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до деоккупации Крыма "Скифское золото" будет временно храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской лавры.
Топ комментарии
+17 Tema9
показать весь комментарий28.11.2023 13:40
+12 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.11.2023 13:37
+8 Lada2014
показать весь комментарий28.11.2023 13:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- У мєня нєт. Я єго патірял )
Так буде.
"Гостей" таким образом приглашают...!?
Куди не кинь...
Молодці!
Слава УКраїні!