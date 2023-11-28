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До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской Лавры

Новости Цензор.НЕТ Общество

золото

Вскоре коллекция "скифского золота" будет полностью экспонирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"Сегодня, 28 ноября, в Музее исторических драгоценностей Украины презентовали отдельные артефакты коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". Они вернулись в Украину из Нидерландов. ...Вскоре коллекция будет полностью экспонирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до деоккупации Крыма "Скифское золото" будет временно храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской лавры.

Читайте: "Скифское золото" вернулось в Украину из Нидерландов, - Минкульт
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Топ комментарии
+17
Ще б Паші Мерседесу в хату, або Єлдаку принесли «скіфське золото»…Ще всіх кремлівських попів навіть не повиганяли з Лаври.
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28.11.2023 13:40
+12
А потім таємничо зникне, а потім чудодійним способом спливе десь у храмі ваські божевільного. Молодці, гарний план.
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28.11.2023 13:37
+8
Це ви для кого дали таку інформацію?
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28.11.2023 13:48
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А потім таємничо зникне, а потім чудодійним способом спливе десь у храмі ваські божевільного. Молодці, гарний план.
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28.11.2023 13:37 Ответить
Ще б Паші Мерседесу в хату, або Єлдаку принесли «скіфське золото»…Ще всіх кремлівських попів навіть не повиганяли з Лаври.
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28.11.2023 13:40 Ответить
монахи не мають доступу до скарбниці, ці прикраси належать держави.
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28.11.2023 13:55 Ответить
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28.11.2023 14:02 Ответить
скіфське золото богуслаєва теж там будуть зберігати?
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28.11.2023 13:40 Ответить
Розкрадуть
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28.11.2023 13:46 Ответить
Ануфр буде його пильно охороняти😷
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28.11.2023 13:48 Ответить
Це ви для кого дали таку інформацію?
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28.11.2023 13:48 Ответить
Колись Кабінет міністрів України попросив у державного художнього музею трохи позберігати дві картини Миколи Глущенка. Повернули назад дві жахливі підробки. Тоді дімон табачник сів на тему живопису українських майстрів совєцької доби.
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28.11.2023 13:50 Ответить
- Кіса , давайте вашу частину скіфського золота.
- У мєня нєт. Я єго патірял )

Так буде.
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28.11.2023 13:52 Ответить
А для чего объявлять,что и где ?!
"Гостей" таким образом приглашают...!?
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28.11.2023 14:05 Ответить
чомусь думаю що то не те золото,що було....надміру тяжка історія в того золота,з якого робили цяцьки Скіфи - наші предки.
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28.11.2023 14:24 Ответить
Краще б в НЛ лежало. А то піда вслід за золотим батоном.
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28.11.2023 14:26 Ответить
У НЛ до влади прийшли такі фанати путіна, що там теж небезпечно зберігати. Зберуть новий суд і присудять золото рашці.

Куди не кинь...
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28.11.2023 23:17 Ответить
Небезпечно золото в Лаврі зберігати. Краще в броньованих сейфах Нацбанку. А цифровий код відсейфу розділіти по дві цифри міжЗалужним, Зе (за чином) і ще двома, ім"я яких вмусиь бути відомо 2 абсолютним моральним авторитетам.
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28.11.2023 14:26 Ответить
А може не треба? Там карма московитська.
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28.11.2023 14:39 Ответить
А може потрібно було здати це золото на зберігання асвобадітєлю Крима буданову?
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28.11.2023 14:47 Ответить
А може воно вже і в нього... І буданша вже ним і отруїлася???
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28.11.2023 15:17 Ответить
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28.11.2023 14:56 Ответить
під контролем рпц-фсб
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28.11.2023 16:59 Ответить
Йоу... Ще й 10 років не минуло, а таки відібрала Україна у голанських жлобів свою колекцію!
Молодці!
Слава УКраїні!
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28.11.2023 17:14 Ответить
 
 