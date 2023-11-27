"Скифское золото" вернулось в Украину из Нидерландов, - Минкульт

Коллекция "скифского золота", представленная на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Нидерландах, вернулась в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

После почти 10 лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Читайте также: Задержаны контрабандисты, которые хотели продать украинское "Скифское золото" на 60 млн евро в Испании. Среди них - представитель УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил: "Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это значит, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть.

Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины".