РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости
2 833 26

"Скифское золото" вернулось в Украину из Нидерландов, - Минкульт

золото,скіфське

Коллекция "скифского золота", представленная на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Нидерландах, вернулась в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

После почти 10 лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Читайте также: Задержаны контрабандисты, которые хотели продать украинское "Скифское золото" на 60 млн евро в Испании. Среди них - представитель УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил: "Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это значит, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть.

Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины".

Автор: 

золото (224) Министерство культуры и информационной политики (771)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
..лучше бы они его пока у себя оставили.. стремные у нас партия и правительство..
показать весь комментарий
27.11.2023 12:28
+7
прекрасно! потрібно розмістити його в музеях ближче до лінії фронту
показать весь комментарий
27.11.2023 12:21
+5
А в Нидерландах не стремные, учитывая кто победил на ихних выборах? Предпологаю что поетому нам быстренько Скифское золото и передали пока новый кремлевский холуй не уселся на трон в Нидерландах.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 років....
показать весь комментарий
27.11.2023 12:19 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 12:20 Ответить
прекрасно! потрібно розмістити його в музеях ближче до лінії фронту
показать весь комментарий
27.11.2023 12:21 Ответить
Зе-ДБР конфіскує.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:31 Ответить
Нарешті..
показать весь комментарий
27.11.2023 12:21 Ответить
Надеюсь хотя бы не в авдеевский музей повезли.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:22 Ответить
Десять років вирішувати просте питання, десять!!! Боже, як довго (і мабуть витратно) працюють демократичні процедури.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:25 Ответить
Це було би просте питання, якби не анексія Криму.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:26 Ответить
Я думаю, якби не анексія Криму, то й питання не було б.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:48 Ответить
Щяс нацнуцца атамниє взриви скрєпних запарєбрікавих мишебратскіх пєрдаков...
показать весь комментарий
27.11.2023 12:25 Ответить
Це ж яка нова тема всіляким скабєєвим, морданам, кісельовим..на пів року вистачить
показать весь комментарий
27.11.2023 12:29 Ответить
Ватостопольский вата исходит на говно из за этого. Им очень хочется присвоить это себе и написать " это наше исконнае".
показать весь комментарий
27.11.2023 12:27 Ответить
Ну от і добре. Території теж повернуться, але ніхто не каже що прямо зараз. Можливо повториться історія з Карабахом що перевернувся церез багато років.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:28 Ответить
..лучше бы они его пока у себя оставили.. стремные у нас партия и правительство..
показать весь комментарий
27.11.2023 12:28 Ответить
А в Нидерландах не стремные, учитывая кто победил на ихних выборах? Предпологаю что поетому нам быстренько Скифское золото и передали пока новый кремлевский холуй не уселся на трон в Нидерландах.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:33 Ответить
Этот утырок получил 37 мест в 150 местном парламенте. Идти с ним коалицию никто не хочет. Рютте будет керувать еще очень долго, а потом опять выборы
показать весь комментарий
27.11.2023 15:14 Ответить
Скоро його агентура фсбешна передасть кацапам...
показать весь комментарий
27.11.2023 12:29 Ответить
Ну можно считать что частичка крыма уже вернулась в Украину. Но нужно понимать что рашисты сделают все возможное чтобы заполучить его.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:31 Ответить
Так все уже, что могли они получили - йух на все кацапское рыло.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:15 Ответить
А з Мелітополя та Херсона щезло.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:33 Ответить
ще треба єрмитаж тряхнути - там українських артефактів більше 70
показать весь комментарий
27.11.2023 12:35 Ответить
шо в руки оп-и попало, те пропало ((
показать весь комментарий
27.11.2023 12:40 Ответить
О Щастя !!! Оце заживемо .... А де скіф рєзнікофф ??? Де ******... байдуже золото чи готівка ? Чи люди за тиких обставин мають гинути за бабло привладних бариг,за їх статки,за їхніх дітей,за ЇХНЄ майбутнє,а пересічним як завжди смерть,або колючий дріт... А золото скіфське нехай би поки лежало у Нідерландах. До кращих часів !
показать весь комментарий
27.11.2023 12:46 Ответить
Тепер потрібно дуже уважно спостерігати за зеленими руками.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:17 Ответить
І затряслмсь зелені рученьки
показать весь комментарий
27.11.2023 14:09 Ответить
Теперь нужен усиленный контроль над этим золотом. Не забываем что сейчас зелень у власти. А им украсть,что высморкаться.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:41 Ответить
 
 