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"Скіфське золото" повернулося до України з Нідерландів, - Мінкульт

золото,скіфське

Колекція "скіфського золота", що була представлена на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Нідерландах, повернулася до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.

"Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму", - йдеться у повідомленні.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

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Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук зазначив: "Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити. 

Водночас, оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу, її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. Це, своєю чергою, покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну. Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України".

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Автор: 

золото (427) Міністерство культури (754)


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Топ коментарі
+14
..лучше бы они его пока у себя оставили.. стремные у нас партия и правительство..
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27.11.2023 12:28
+7
прекрасно! потрібно розмістити його в музеях ближче до лінії фронту
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27.11.2023 12:21
+5
А в Нидерландах не стремные, учитывая кто победил на ихних выборах? Предпологаю что поетому нам быстренько Скифское золото и передали пока новый кремлевский холуй не уселся на трон в Нидерландах.
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27.11.2023 12:33
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27.11.2023 12:19 Відповісти
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27.11.2023 12:20 Відповісти
прекрасно! потрібно розмістити його в музеях ближче до лінії фронту
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27.11.2023 12:21 Відповісти
Зе-ДБР конфіскує.
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27.11.2023 12:31 Відповісти
Нарешті..
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27.11.2023 12:21 Відповісти
Надеюсь хотя бы не в авдеевский музей повезли.
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27.11.2023 12:22 Відповісти
Десять років вирішувати просте питання, десять!!! Боже, як довго (і мабуть витратно) працюють демократичні процедури.
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27.11.2023 12:25 Відповісти
Це було би просте питання, якби не анексія Криму.
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27.11.2023 12:26 Відповісти
Я думаю, якби не анексія Криму, то й питання не було б.
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27.11.2023 12:48 Відповісти
Щяс нацнуцца атамниє взриви скрєпних запарєбрікавих мишебратскіх пєрдаков...
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27.11.2023 12:25 Відповісти
Це ж яка нова тема всіляким скабєєвим, морданам, кісельовим..на пів року вистачить
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27.11.2023 12:29 Відповісти
Ватостопольский вата исходит на говно из за этого. Им очень хочется присвоить это себе и написать " это наше исконнае".
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27.11.2023 12:27 Відповісти
Ну от і добре. Території теж повернуться, але ніхто не каже що прямо зараз. Можливо повториться історія з Карабахом що перевернувся церез багато років.
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27.11.2023 12:28 Відповісти
..лучше бы они его пока у себя оставили.. стремные у нас партия и правительство..
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27.11.2023 12:28 Відповісти
А в Нидерландах не стремные, учитывая кто победил на ихних выборах? Предпологаю что поетому нам быстренько Скифское золото и передали пока новый кремлевский холуй не уселся на трон в Нидерландах.
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27.11.2023 12:33 Відповісти
Этот утырок получил 37 мест в 150 местном парламенте. Идти с ним коалицию никто не хочет. Рютте будет керувать еще очень долго, а потом опять выборы
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Скоро його агентура фсбешна передасть кацапам...
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27.11.2023 12:29 Відповісти
Ну можно считать что частичка крыма уже вернулась в Украину. Но нужно понимать что рашисты сделают все возможное чтобы заполучить его.
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27.11.2023 12:31 Відповісти
Так все уже, что могли они получили - йух на все кацапское рыло.
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27.11.2023 15:15 Відповісти
А з Мелітополя та Херсона щезло.
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27.11.2023 12:33 Відповісти
ще треба єрмитаж тряхнути - там українських артефактів більше 70
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27.11.2023 12:35 Відповісти
шо в руки оп-и попало, те пропало ((
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27.11.2023 12:40 Відповісти
О Щастя !!! Оце заживемо .... А де скіф рєзнікофф ??? Де ******... байдуже золото чи готівка ? Чи люди за тиких обставин мають гинути за бабло привладних бариг,за їх статки,за їхніх дітей,за ЇХНЄ майбутнє,а пересічним як завжди смерть,або колючий дріт... А золото скіфське нехай би поки лежало у Нідерландах. До кращих часів !
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27.11.2023 12:46 Відповісти
Тепер потрібно дуже уважно спостерігати за зеленими руками.
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27.11.2023 13:17 Відповісти
І затряслмсь зелені рученьки
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27.11.2023 14:09 Відповісти
Теперь нужен усиленный контроль над этим золотом. Не забываем что сейчас зелень у власти. А им украсть,что высморкаться.
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27.11.2023 14:41 Відповісти
 
 