УКР
Новини
1 532 9

"Скіфське золото" незабаром повернеться до України, - Мінкульт

золото,скфіське

Колекція "скіфіського золота", яку було виставлено в музеї в Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ.

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", - сказав він.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути "скіфське золото" Україні. Він підтвердив рішення апеляції дворічної давності на користь України.

Суди навколо скарбів тривали майже 9 років. Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого Росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.

Автор: 

золото (452) Міністерство культури (771)
Коментувати
Сортувати:
Головне - зберігати десь в Авдіївці, щоб повторило долю мелітопольської колекції.
показати весь коментар
20.10.2023 14:30 Відповісти
Та ні-і. Зберігати в ОП під особистим патронатом татарова-єрмака.
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
То був спланований обмін. Кримське на мелітопольське.
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
Русскій обмєн. Коли в результаті "обміну" русня отримує обидва.
показати весь коментар
20.10.2023 15:40 Відповісти
Неосмотрительно
Пока у власти такие любители
Всего,что блестит
показати весь коментар
20.10.2023 14:31 Відповісти
Завдяки Клоуну.
показати весь коментар
20.10.2023 14:35 Відповісти
Нехай залишається до кінця війни в Нідерландах! Вже ви Мрію «зберегли».
показати весь коментар
20.10.2023 14:37 Відповісти
100%
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
Суди навколо скарбів тривали майже 9 років.

Еще одна причина почему попередники хотели на второй раз зайти. Как же такое упустить и к себе клептоманам в коллекцию добавить.
показати весь коментар
20.10.2023 14:37 Відповісти
 
 