"Скіфське золото" незабаром повернеться до України, - Мінкульт

Колекція "скіфіського золота", яку було виставлено в музеї в Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ.

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", - сказав він.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути "скіфське золото" Україні. Він підтвердив рішення апеляції дворічної давності на користь України.

Суди навколо скарбів тривали майже 9 років. Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого Росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.

