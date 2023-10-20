"Скифское золото" в скором времени вернется в Украину, - Минкульт

Коллекция "скифисского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом сообщил врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ.

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", - сказал он.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть "скифское золото" Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Украины.

Суды вокруг сокровища продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

