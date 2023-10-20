"Скифское золото" в скором времени вернется в Украину, - Минкульт
Коллекция "скифисского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину.
Об этом сообщил врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ.
"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", - сказал он.
9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть "скифское золото" Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Украины.
Суды вокруг сокровища продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.
Пока у власти такие любители
Всего,что блестит
Еще одна причина почему попередники хотели на второй раз зайти. Как же такое упустить и к себе клептоманам в коллекцию добавить.