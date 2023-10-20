РУС
"Скифское золото" в скором времени вернется в Украину, - Минкульт

Коллекция "скифисского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом сообщил врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ.

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", - сказал он.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть "скифское золото" Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Украины.

Суды вокруг сокровища продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

Читайте также: Верховный суд Нидерландов отказал России в продлении сроков рассмотрения дела по скифскому золоту

золото (226) Министерство культуры и информационной политики (787)
Головне - зберігати десь в Авдіївці, щоб повторило долю мелітопольської колекції.
20.10.2023 14:30 Ответить
Та ні-і. Зберігати в ОП під особистим патронатом татарова-єрмака.
20.10.2023 15:10 Ответить
То був спланований обмін. Кримське на мелітопольське.
20.10.2023 15:29 Ответить
Русскій обмєн. Коли в результаті "обміну" русня отримує обидва.
20.10.2023 15:40 Ответить
Неосмотрительно
Пока у власти такие любители
Всего,что блестит
20.10.2023 14:31 Ответить
Завдяки Клоуну.
20.10.2023 14:35 Ответить
Нехай залишається до кінця війни в Нідерландах! Вже ви Мрію «зберегли».
20.10.2023 14:37 Ответить
100%
20.10.2023 14:43 Ответить
Суди навколо скарбів тривали майже 9 років.

Еще одна причина почему попередники хотели на второй раз зайти. Как же такое упустить и к себе клептоманам в коллекцию добавить.
20.10.2023 14:37 Ответить
 
 