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По всей Украине тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 28 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отмечают Воздушные силы.
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Pavlik Morozov 606ce595
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HartmannEri
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Алекс Скела
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