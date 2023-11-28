По всей Украине тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К

Днем 28 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отмечают Воздушные силы.

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