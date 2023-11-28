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По всей Украине тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг31

Днем 28 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отмечают Воздушные силы.

Читайте: Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К
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Коли вже його *******... хоч один, - був би файний дарунок до Миколая, та й Єнотові б заодно ще один привід ніжки розім'яти 🤔🧐😁
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28.11.2023 13:49 Ответить
Що не кажіть, а тільки Ф-16 своїм AMRAAM здатний цю кацапську хрін стару, збити...
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28.11.2023 13:55 Ответить
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28.11.2023 13:55 Ответить
Банківські працівники і держслужбовці напились кави досхочу. І вже й пообідали...
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28.11.2023 14:38 Ответить
 
 