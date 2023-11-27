Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В воздушных силах сообщают о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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дрібні шматки 😠