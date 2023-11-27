Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В воздушных силах сообщают о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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