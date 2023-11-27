РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости Война
4 465 9

Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К

міг31

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В воздушных силах сообщают о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Смотрите: Снайперы ССО ликвидировали 10 оккупантов за сутки на лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

воздушная тревога (771)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.11.2023 12:26 Ответить
Знов на 3 години?
показать весь комментарий
27.11.2023 12:27 Ответить
Пішли ви в сраку з вашими мігами.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:28 Ответить
У працівників банків і державних установ розпочалася кава-брейк. Закривши контори і виставивши відвідувачів на долівку, демонструють турботу про безпеку громадян.
показать весь комментарий
27.11.2023 12:30 Ответить
У київських водіїв міських автобусів, тролейбусів та трамваїв те ж саме. Пасажири роз"їзжаються маршрутками. А Київпастранс потім плаче, що перевозки нерентабельні...
показать весь комментарий
27.11.2023 12:51 Ответить
Щоб кацапський МІГ- 31 К , поскоріше гепнувся об землю і розлетівся на
дрібні шматки 😠
показать весь комментарий
27.11.2023 12:42 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 12:43 Ответить
Как выглядит идиократия? Это когда одни и те же люди пишут про экономику военного времени/мобилизацию экономики/военную промышленность и объявляют многочасовую тревогу из-за того, что где-то летает МИГ.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:14 Ответить
Он взлетал с Моздока,неужели тяжело туда беспилотниками достать?
показать весь комментарий
27.11.2023 14:30 Ответить
 
 