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Снайперы ССО ликвидировали 10 оккупантов за сутки на лиманском направлении. ВИДЕО

Снайперы ССО за сутки ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешник атак бойцы опубликовали в соцсетях.

"Воины ССО продолжают уничтожать врага на Лиманском направлении, где противник постоянно пытается наступать. В результате успешной работы снайперов 3-го отдельного полка только за одни сутки ликвидировано 10 единиц живой силы противника", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) снайперы (482) Лиман (317) ССО (526)


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27.11.2023 10:07 Ответить
ССО України респектище-давайте ще...
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27.11.2023 10:08 Ответить
на 10 🐓менше стало
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27.11.2023 10:10 Ответить
Хлопчики, шоб у вас оченята та пальчики ніколи не втомлювались. Це тост.
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27.11.2023 11:59 Ответить
це звичайно круто але і цю гру можна грати в двох, нажаль...
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27.11.2023 13:17 Ответить
 
 