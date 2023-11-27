Снайперы ССО ликвидировали 10 оккупантов за сутки на лиманском направлении. ВИДЕО

Снайперы ССО за сутки ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешник атак бойцы опубликовали в соцсетях.

"Воины ССО продолжают уничтожать врага на Лиманском направлении, где противник постоянно пытается наступать. В результате успешной работы снайперов 3-го отдельного полка только за одни сутки ликвидировано 10 единиц живой силы противника", - отмечается в комментарии к видео.

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