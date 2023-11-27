Дрон-камикадзе уничтожает вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР. ВИДЕО
Аэроразведчики Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна вблизи Бахмута выследили и уничтожили вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дрона-камикадзе бойцы опубликовали в соцсетях.
"Аэроразведка 1-й обрспп им.Ивана Богуна на бахмутском направлении идентифицировала наблюдательный пункт противника под уничтоженным БТР. Подразделение роты огневой поддержки успешно уничтожило личный состав СП с помощью FPV дрона", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
роман #583809
показать весь комментарий27.11.2023 10:46 Ответить Мне нравится 6
Slava Bov #570179
показать весь комментарий27.11.2023 12:39 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль