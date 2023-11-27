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Дрон-камикадзе уничтожает вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР. ВИДЕО

Аэроразведчики Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна вблизи Бахмута выследили и уничтожили вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дрона-камикадзе бойцы опубликовали в соцсетях.

"Аэроразведка 1-й обрспп им.Ивана Богуна на бахмутском направлении идентифицировала наблюдательный пункт противника под уничтоженным БТР. Подразделение роты огневой поддержки успешно уничтожило личный состав СП с помощью FPV дрона", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Воины 1-й ОБрСПН захватили вражеский дрон-камикадзе с помощью РЭБ. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1602) дроны (3908) 1 отдельная бригада специального предназначения им. Ивана Богуна (14)


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хлопці цієї бригади підбили перші 14 кацапських танків 24 лютого 2022 у нас під Глуховом . дякую !
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27.11.2023 10:46 Ответить
Пунк під БТР, дрон влучає зверху. Нащо робити такі статті для кліку ?
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27.11.2023 12:39 Ответить
 
 