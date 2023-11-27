Дрон-камикадзе уничтожает вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР. ВИДЕО

Аэроразведчики Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна вблизи Бахмута выследили и уничтожили вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дрона-камикадзе бойцы опубликовали в соцсетях.

"Аэроразведка 1-й обрспп им.Ивана Богуна на бахмутском направлении идентифицировала наблюдательный пункт противника под уничтоженным БТР. Подразделение роты огневой поддержки успешно уничтожило личный состав СП с помощью FPV дрона", - говорится в комментарии к видео.

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