Дрон-камікадзе знищує ворожий спостережний пункт, обладнаний під пошкодженим БТР. ВIДЕО
Аеророзвідники Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна поблизу Бахмуту вистежили та знищили ворожий спостережний пункт, обладнаний під пошкодженим БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дрона-камікадзе бійці опублікували ц соцмережах.
"Аеророзвідка 1-ї обрспп ім.Івана Богуна на бахмутському напрямку ідентифікувала спостережний пункт противника під знищеним БТР. Підрозділ роти вогневої підтримки успішно знищив особовий склад СП з допомогою FPV дрона", - йдеться у коментарі до відео.
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роман #583809
показати весь коментар27.11.2023 10:46 Відповісти Мені подобається 6
Slava Bov #570179
показати весь коментар27.11.2023 12:39 Відповісти Мені подобається 1
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