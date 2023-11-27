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Дрон-камікадзе знищує ворожий спостережний пункт, обладнаний під пошкодженим БТР. ВIДЕО

Аеророзвідники Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна поблизу Бахмуту вистежили та знищили ворожий спостережний пункт, обладнаний під пошкодженим БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дрона-камікадзе бійці опублікували ц соцмережах.

"Аеророзвідка 1-ї обрспп ім.Івана Богуна на бахмутському напрямку ідентифікувала спостережний пункт противника під знищеним БТР. Підрозділ роти вогневої підтримки успішно знищив особовий склад СП з допомогою FPV дрона", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 1 ОБрСпП захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. ВIДЕО

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Бахмут (1560) дрони (4689) 1 окрема бригада спецпризначення ім. Богуна (14)


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хлопці цієї бригади підбили перші 14 кацапських танків 24 лютого 2022 у нас під Глуховом . дякую !
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27.11.2023 10:46 Відповісти
Пунк під БТР, дрон влучає зверху. Нащо робити такі статті для кліку ?
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27.11.2023 12:39 Відповісти
 
 