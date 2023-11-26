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Воїни 1 ОБрСпП захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. ВIДЕО

Бійці 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна під Бахмутом захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бригада Богуна.

"У небі під Бахмутом круком кружляв ворожий FPV-дрон. Він не міг знати, що на нього вже чатують вправні оператори одного з батальйонів спеціального призначення нашої бригади", - написали бійці.

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Автор: 

знищення (7216) 1 окрема бригада спецпризначення ім. Богуна (14)


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Хоч відео й не дуже якісне, але молодці наші хлопці, що захопили ворожий дрон. Так тримати.
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26.11.2023 15:36 Відповісти
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👏✊🫡💪👍‼️🇺🇦❤️⚔️‼️
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26.11.2023 15:36 Відповісти
 
 