Воїни 1 ОБрСпП захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. ВIДЕО

Бійці 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна під Бахмутом захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бригада Богуна.

"У небі під Бахмутом круком кружляв ворожий FPV-дрон. Він не міг знати, що на нього вже чатують вправні оператори одного з батальйонів спеціального призначення нашої бригади", - написали бійці.

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