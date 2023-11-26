Воїни 1 ОБрСпП захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. ВIДЕО
Бійці 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна під Бахмутом захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бригада Богуна.
"У небі під Бахмутом круком кружляв ворожий FPV-дрон. Він не міг знати, що на нього вже чатують вправні оператори одного з батальйонів спеціального призначення нашої бригади", - написали бійці.
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Foxtrot Fox
показати весь коментар26.11.2023 15:36 Відповісти Мені подобається 8
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар26.11.2023 15:36 Відповісти Мені подобається 5
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