Санду лишила молдавского гражданства политика Калинина, собиравшего помощь российским военным

Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства.

Основанием для лишения Калинина гражданства Молдовы стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства".

Александр Калинин стал главой молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

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Калинин открыто поддерживает вторжение России в Украину. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Также молдавский политик проводил акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которую потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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