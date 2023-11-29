Санду лишила молдавского гражданства политика Калинина, собиравшего помощь российским военным
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Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства.
Основанием для лишения Калинина гражданства Молдовы стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства".
Александр Калинин стал главой молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.
Калинин открыто поддерживает вторжение России в Украину. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.
Также молдавский политик проводил акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которую потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.
Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.
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Тому не катіть бочку на пані Майю - вона робить все, що може, зважаючи на те що Молдова маленька країна, з маленькою економікою, і маленькою армією, але з великим серцем!
В тендітної жінки більше рішучості і характеру,як у наших можновладців,які вважають себе чоловіками...