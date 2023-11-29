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Новости За рубежом
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гражданство (1280) Молдова (1681) Майя Санду (176)

Санду лишила молдавского гражданства политика Калинина, собиравшего помощь российским военным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

майя,санду

Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства.

Основанием для лишения Калинина гражданства Молдовы стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства".

Александр Калинин стал главой молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

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Калинин открыто поддерживает вторжение России в Украину. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Также молдавский политик проводил акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которую потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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Топ комментарии
+21
Молодчина, а наші у ВРУ дуполизи *****, з московським паханатом у рясах, і досі в дьосна цілуються! Промосковська влада, а сидять на шиї в Українців! Московіти *****, убивають Українців, а їх, московитів, охороняють нардепи з ВРУ!!
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29.11.2023 00:52
+18
Коли тут хтось хейтить Майю, мене це бісить, бо в неї більші яйця, ніж в нашої влади, яка під час повномасшабної війни не знайшла нічого ліпшого, як намагатись знести Головнокомандуючого ЗСУ, що вкотре доводить, що ця влада працює на московію!

Тому не катіть бочку на пані Майю - вона робить все, що може, зважаючи на те що Молдова маленька країна, з маленькою економікою, і маленькою армією, але з великим серцем!
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29.11.2023 01:43
+9
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29.11.2023 00:25
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29.11.2023 00:25 Ответить
А депортувати в ********* слабо?
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29.11.2023 00:32 Ответить
Та він, здається, вже там...
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29.11.2023 00:39 Ответить
Он давно в ********* и имеет кацапский паспорт.
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01.12.2023 21:47 Ответить
Молодчина, а наші у ВРУ дуполизи *****, з московським паханатом у рясах, і досі в дьосна цілуються! Промосковська влада, а сидять на шиї в Українців! Московіти *****, убивають Українців, а їх, московитів, охороняють нардепи з ВРУ!!
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29.11.2023 00:52 Ответить
Так. Дуже цікаво говорить Корчинський чому любителі російського середовища досі не на допиті в СБУ ( керівник Київський консерваторії їм Чайковського)
ОТРУЄННЯ БУДАНОВА дружини! АВДІЇВКА! Блокада на кордоні. Заробляють на крові військових! Корчинський

https://m.youtube.com/watch?v=mNKk2A7MYbI
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29.11.2023 01:35 Ответить
А чому Корчинський , дурня ліпить і запитує , невже , він не знає , що ОСОБИСТО , ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ КРИШУЄ БАКАНОВА , всіх ЗРАДНИКІВ і МАРОДЕРІВ ! Давно нудить від боягузів , сЦарек хороший , Ермак поганий ( який дійсно керує всім ) ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ БУРАТІНИ🤡🤢🤥:» Ермак дуже потужний , я з ним прийшов і з ним піду»Пізно вже « Боржомі « пити , коли встановлена ДИКТАТУРА членограйчика -************** ! Все зроблено під копірку з паРаші !
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29.11.2023 08:45 Ответить
50 ЗРАДНИКіВ з них 20» слуга зеленого урода « заблокували прийняття закону про РАШИСТСЬКУ ФСБшну церкву ! йде наступ по всіх напрямках на існування України !
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29.11.2023 08:24 Ответить
Коли тут хтось хейтить Майю, мене це бісить, бо в неї більші яйця, ніж в нашої влади, яка під час повномасшабної війни не знайшла нічого ліпшого, як намагатись знести Головнокомандуючого ЗСУ, що вкотре доводить, що ця влада працює на московію!

Тому не катіть бочку на пані Майю - вона робить все, що може, зважаючи на те що Молдова маленька країна, з маленькою економікою, і маленькою армією, але з великим серцем!
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29.11.2023 01:43 Ответить
Збирав допомогу. А що буде з тими, хто давав ту допомогу?
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29.11.2023 05:04 Ответить
Да-а-а...
В тендітної жінки більше рішучості і характеру,як у наших можновладців,які вважають себе чоловіками...
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29.11.2023 05:41 Ответить
Респект!!!
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29.11.2023 06:51 Ответить
В Україні він міг стати депутатом від слуг або навіть преЗедентом.
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29.11.2023 07:25 Ответить
в кацапів немає фантазії - скрізь та сама партія ригів
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29.11.2023 08:11 Ответить
учиться зегниди
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29.11.2023 08:42 Ответить
Лишение этого пророссийского ублюдка гражданства Молдовы это проверка реакции пророссийский партий коммунистов и социалистов в Молдове.Кстати вообще не было ни криков,ни стонов ,ничего от пророссийский сволочи в Молдове.Значит Майя будет лишать гражданства Молдовы всех остальных уродов имеющих второй кацапский паспорт.
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01.12.2023 21:52 Ответить
 
 