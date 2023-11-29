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ПВО работала в Хмельницкой области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 29 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.
По их информации, работа ПВО была слышна в Староконстантинове, Изяславе, Шепетовке, Нетишине.
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Александер Верченко
показать весь комментарий29.11.2023 06:43 Ответить Мне нравится 1
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