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ПВО работала в Хмельницкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В ночь на 29 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

По их информации, работа ПВО была слышна в Староконстантинове, Изяславе, Шепетовке, Нетишине.

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тварюки
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29.11.2023 06:43 Ответить
 
 