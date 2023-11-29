ПВО работала в Хмельницкой области

В ночь на 29 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

По их информации, работа ПВО была слышна в Староконстантинове, Изяславе, Шепетовке, Нетишине.

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