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Новости Война в Украине
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ПВО уничтожила все "шахеды" и 2 ракеты Х-59, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пво

Российские захватчики в ночь на 29 ноября атаковали Украину 21 БПЛА типа "Shahed" и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59. ПВО уничтожила все дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Шахеды" россияне запустили из Приморско-Ахтарска, а ракетами ударили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.

"Всего в ударе было задействовано:

  • 21 ударный БПЛА "Shahed-136/131";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59", - отметили в ВС.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Работу ПВО было слышно в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

"Две ракеты были уничтожены на Николаевщине. Третья – не достигла желаемой цели", - добавили в Воздушных силах.

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ПВО уничтожила все шахеды и 2 ракеты Х-59, - Воздушные силы 01
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Гарна новина...
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29.11.2023 07:19 Ответить
у мене всю ночь в небе шо то гупало и светилось
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29.11.2023 08:23 Ответить
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29.11.2023 08:28 Ответить
🔥Під Авдіївкою земля вкрита трупами окупантів, які хотіли прорватися далі, - DeepState.
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29.11.2023 08:31 Ответить
Кацапи , тікайте з України , чорти недороблені , бо тут на вас чекає смерть 😡
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29.11.2023 08:49 Ответить
А як випустять парутройку сотень шахедiв, то це ж буде дамська пiська. ППО справиться з такою атакою?
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29.11.2023 08:54 Ответить
Миллиардов шахидов а потом прорыв миллиардов мотолыг сразу до монмантру через унтерденлинден штрассе)
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29.11.2023 09:13 Ответить
"Миллиардов шахидов а потом прорыв миллиардов мотолыг сразу до монмантру через унтерденлинден штрассе) "

Народ с таким чувством юмора абсолютно непобедим.

ув. Кос, большой респект за юмор и оптимизм.

Путинские придурашные атаки уже начинают выглядеть сюрреализмом:

орки запускают 74 дрона и все эти 74 дрона сбиваются.

Ну, и на хрен вообще такие атаки, которые не дают никакого военного результата?
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29.11.2023 10:46 Ответить
 
 