ПВО уничтожила все "шахеды" и 2 ракеты Х-59, - Воздушные силы

Российские захватчики в ночь на 29 ноября атаковали Украину 21 БПЛА типа "Shahed" и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59. ПВО уничтожила все дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Шахеды" россияне запустили из Приморско-Ахтарска, а ракетами ударили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.

"Всего в ударе было задействовано:

21 ударный БПЛА "Shahed-136/131";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59", - отметили в ВС.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Работу ПВО было слышно в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

"Две ракеты были уничтожены на Николаевщине. Третья – не достигла желаемой цели", - добавили в Воздушных силах.

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