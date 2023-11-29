ПВО уничтожила все "шахеды" и 2 ракеты Х-59, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики в ночь на 29 ноября атаковали Украину 21 БПЛА типа "Shahed" и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59. ПВО уничтожила все дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Шахеды" россияне запустили из Приморско-Ахтарска, а ракетами ударили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.
"Всего в ударе было задействовано:
- 21 ударный БПЛА "Shahed-136/131";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59", - отметили в ВС.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Работу ПВО было слышно в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.
"Две ракеты были уничтожены на Николаевщине. Третья – не достигла желаемой цели", - добавили в Воздушных силах.
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Народ с таким чувством юмора абсолютно непобедим.
ув. Кос, большой респект за юмор и оптимизм.
Путинские придурашные атаки уже начинают выглядеть сюрреализмом:
орки запускают 74 дрона и все эти 74 дрона сбиваются.
Ну, и на хрен вообще такие атаки, которые не дают никакого военного результата?