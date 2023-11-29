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Новости За рубежом
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рейтинг (1617) Туск (550)

Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск,дональд

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск стал победителем в номинации "Самый влиятельный человек Европы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

В посвященной победителю номинации статье говорится о яркой победе на выборах известного европейского политика, когда-то являвшегося президентом Европейского совета и сейчас возвращающегося как лидер центристской оппозиции против консервативной провластной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качинского.

"Два десятилетия двое мужчин ведут битву за душу Польши", - отмечает издание.

По мнению Politico, у каждого из них был шанс сформировать Польшу на свой лад.

"Сейчас, после восьми лет Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует", – говорится в публикации.

Также читайте: Зеленский возглавил список европейских деятелей-"мечтателей" по версии Politico

Как сообщал Цензор.НЕТ, в рейтинг Politico также попал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он занял 4-е место в номинации "Деятели". Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.
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Топ комментарии
+6
Зараз Туск з німцями (Євросоюз) дійсно роблять все щоб отримати верх над Дудою.
При цьому судячи з блокади наших перевізників, і німцями зі своєї сторони, ставки дуже високі, Польща.
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29.11.2023 07:33
+4
Колись писав, що світ зійшов з розуму і ПОЛІТІКО не вийняток.
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29.11.2023 07:22
+3
брехня, це вони не бачили балдибілдера взесвіту у небритому хакі, знаного гуру юриспруденції криво-рагульської кем бриджу на вгодованому дЄрмаОПовозі... чи під ним?
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29.11.2023 08:04
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А 'єрмак вже розмріявся , "зелений кардинал".
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29.11.2023 06:59 Ответить
брехня, це вони не бачили балдибілдера взесвіту у небритому хакі, знаного гуру юриспруденції криво-рагульської кем бриджу на вгодованому дЄрмаОПовозі... чи під ним?
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29.11.2023 08:04 Ответить
А що він "навпливав"? Організував блокаду Україні?
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29.11.2023 07:05 Ответить
Зараз Туск з німцями (Євросоюз) дійсно роблять все щоб отримати верх над Дудою.
При цьому судячи з блокади наших перевізників, і німцями зі своєї сторони, ставки дуже високі, Польща.
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29.11.2023 07:33 Ответить
пшепрашем пана, а отцо ходжі у віпадку:"наших перевізників... " Ху із ю user/582028 Реєстрація:24.09.2023
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29.11.2023 08:08 Ответить
Колись писав, що світ зійшов з розуму і ПОЛІТІКО не вийняток.
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29.11.2023 07:22 Ответить
Шиза якась! І на що воно так впливає?
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29.11.2023 07:37 Ответить
Левые издания типа Politico, Guardian всегда работали в духе советской пропаганды.
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29.11.2023 07:57 Ответить
Понятно когда Зеленский самый всемогущий (powerful), он был у всех на виду. Но Туск о котором в последние годы мало что слышно. И как Джорджа Мелони из "фашиста года" за год превратилась в "деятеля года".
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29.11.2023 07:56 Ответить
воманский віслюк для свіжо вилуплених кугутів- це завжди powerful-idiot
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29.11.2023 08:12 Ответить
Не я же его так назвал.) Всякий журналист художник, они так видят.
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29.11.2023 08:14 Ответить
мачо-балдибілдер від Єрмхве, постать на домовину котрого плюватимуть вцілілі.
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29.11.2023 08:18 Ответить
Також відомі переможці у трьох категоріях "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники". В останній переміг Володимир Зеленський. Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером,
- пишуть у виданні.

Настільки ефективним було лідерство Зеленського, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, просунувши Україну на передній план у боротьбі за членство в ЄС - і ближче, ніж будь-хто вважав можливим, до військового альянсу НАТО,
- наголошують у Politico.
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29.11.2023 08:18 Ответить
Так намалювали, що не відрізнити це Туск чи Дуда.
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29.11.2023 08:29 Ответить
от Зєля ростроїться), що на "оскарі від Політіко" отримала лише утєшИтєльний приз за роль шостого плану, навіть гірше чим дермак, його дубльор-каска-дьор
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29.11.2023 08:57 Ответить
Журнал "POLLUTICO"
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29.11.2023 09:30 Ответить
 
 