Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск стал победителем в номинации "Самый влиятельный человек Европы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

В посвященной победителю номинации статье говорится о яркой победе на выборах известного европейского политика, когда-то являвшегося президентом Европейского совета и сейчас возвращающегося как лидер центристской оппозиции против консервативной провластной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качинского.

"Два десятилетия двое мужчин ведут битву за душу Польши", - отмечает издание.

По мнению Politico, у каждого из них был шанс сформировать Польшу на свой лад.

"Сейчас, после восьми лет Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует", – говорится в публикации.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в рейтинг Politico также попал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он занял 4-е место в номинации "Деятели". Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.