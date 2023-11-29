Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск стал победителем в номинации "Самый влиятельный человек Европы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
В посвященной победителю номинации статье говорится о яркой победе на выборах известного европейского политика, когда-то являвшегося президентом Европейского совета и сейчас возвращающегося как лидер центристской оппозиции против консервативной провластной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качинского.
"Два десятилетия двое мужчин ведут битву за душу Польши", - отмечает издание.
По мнению Politico, у каждого из них был шанс сформировать Польшу на свой лад.
"Сейчас, после восьми лет Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует", – говорится в публикации.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в рейтинг Politico также попал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он занял 4-е место в номинации "Деятели". Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.
Пожалуйста, подождите...
При цьому судячи з блокади наших перевізників, і німцями зі своєї сторони, ставки дуже високі, Польща.
- пишуть у виданні.
Настільки ефективним було лідерство Зеленського, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, просунувши Україну на передній план у боротьбі за членство в ЄС - і ближче, ніж будь-хто вважав можливим, до військового альянсу НАТО,
- наголошують у Politico.