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Российская армия убила в Украине уже 511 детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,війни

По состоянию на утро 29 ноября в Украине в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации погибли 511 детей. Еще 1148 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 29 ноября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 511 детей погибли и более 1148 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры – не окончательные.

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Больше всего детей пострадало:

  • в Донецкой области – 492,
  • Харьковской – 304,
  • Херсонской – 139,
  • Киевской – 129,
  • Запорожской – 100,
  • Николаевской – 97,
  • Днепропетровской – 97,
  • Черниговской – 72,
  • Луганской – 67.

"28 ноября в результате обстрела г. Середина-Буда Шостинского района Сумской области погибла 7-летняя девочка", - добавили в Офисе генпрокурора.
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29.11.2023 09:50 Ответить
примерно такое же количество детей - где то около 400 было уничтожено в театре Мариуполя одной бомбой рф в 2021
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29.11.2023 10:02 Ответить
511? да невже? а в Маріуполі хто рахував? ГуттіЙєріш?
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29.11.2023 10:26 Ответить
Тому лаврова можна впустити на саміт обсє.
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29.11.2023 10:37 Ответить
 
 