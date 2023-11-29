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Украинские войска, по сути, становятся армией НАТО, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Армия Украины является мощнейшей армией в Европе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса.

"Защищать Европу без Украины - это "неблагодарное дело". Это просто невозможно. ... У нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы становимся, по сути, армией НАТО относительно наших способностей и принципов управления", – отметил Кулеба.

Читайте также: НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия, нужно немедленно принять Украину в Альянс, - Волкер
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Топ комментарии
+7
Тобі вже вірить тільки зе, спустись в низи почуєшь думку щодо війська нато...
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29.11.2023 11:10
+4
Але в Україні нажаль залишається величезна армія корупціонерів та крадіїв на всіх гілках влади...
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29.11.2023 11:08
+4
****%н-фантазер, як і решта зеленьо-синіх...
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29.11.2023 11:13
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Але в Україні нажаль залишається величезна армія корупціонерів та крадіїв на всіх гілках влади...
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29.11.2023 11:08 Ответить
Не, ну а як? Куди подіти армію корупціонерів-крадіїв? Тільки разом з ЗСУ в ЕС і НАТО.
Вони ж наші, рідненькі, нами випестувані та викормлені.
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29.11.2023 11:11 Ответить
вам нагадати хто керує оборонним сектором в вру, кму, моу, судовій, виконавчій владах?
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29.11.2023 11:12 Ответить
Боже, та заткніть вже свої ротяки
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29.11.2023 11:08 Ответить
Боже та закрийте вже ротяки
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29.11.2023 11:10 Ответить
Тобі вже вірить тільки зе, спустись в низи почуєшь думку щодо війська нато...
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29.11.2023 11:10 Ответить
****%н-фантазер, як і решта зеленьо-синіх...
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29.11.2023 11:13 Ответить
Скільки не кажи "халва"...
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29.11.2023 11:14 Ответить
де ракета яку "всеадно дадітє"? дипломат ****
вже немає сечі на ці криві епла дивитись читати і слухати що вони верзуть, ненавиджу кожного "незламного"
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29.11.2023 11:23 Ответить
Ледве випустили некомпетентне базікало за кордон. Бо нарать НАТО на фактичного керівника країни Єрмака. Почитай устав НАТО, ретранслятор ОПи! Це військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз. Реформи, верховенство права, свобода слова.
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29.11.2023 11:55 Ответить
Жена Буданова, заявления Кулебы. Что там с продажами запчастей и комплектующих в РФ?Что с безуглой? Уголовное дело завели?
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29.11.2023 11:57 Ответить
Та армії нато до ЗСУ як до Марса!
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29.11.2023 12:17 Ответить
Бреше
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29.11.2023 12:22 Ответить
Ну закройте пельку цьому миністру,як би він розповів яки вимоги для цього треба.
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29.11.2023 12:51 Ответить
иди лучше лавролошадь ************ трахай................................еще один недополководец ***...................................................
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29.11.2023 13:23 Ответить
Пока в Україні не изникнуть злодії, корупціонери, ніхто нікого туди не прийме. Кулеби вже забагато в інформаційному просторі, сказав, аби не мовчати.
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29.11.2023 13:47 Ответить
Якщо ЗСУ стає "по суті армією НАТО", нехай НАТО виконує обовʼязки глибокого тилу, включить на повну потужність військові підприємства країн-членів НАТО для забезпечення ЗСУ, як армії НАТО достатньою кількістю високотехнологічної зброї та ***********. Досить вже програвати змагання з ворогом у військовому виробництві та забезпеченні воюючої армії України!
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29.11.2023 18:10 Ответить
 
 