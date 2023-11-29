Украинские войска, по сути, становятся армией НАТО, - Кулеба
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Армия Украины является мощнейшей армией в Европе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса.
"Защищать Европу без Украины - это "неблагодарное дело". Это просто невозможно. ... У нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы становимся, по сути, армией НАТО относительно наших способностей и принципов управления", – отметил Кулеба.
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+7 Олег Сиол 6472eccb
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+4 Степан Лукашёв
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Вони ж наші, рідненькі, нами випестувані та викормлені.
вже немає сечі на ці криві епла дивитись читати і слухати що вони верзуть, ненавиджу кожного "незламного"