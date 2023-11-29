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Тупика на фронте нет, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тупика на фронте нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Министр ответил на вопросы журналистов о якобы тупиковой ситуации на фронте: "Нет тупика".
Кулеба призвал США и страны-члены НАТО помочь Украине оружием.
"Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность", - сказал глава МИД.
Топ комментарии
+13 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий29.11.2023 11:30
+8 Andrey Levenov
показать весь комментарий29.11.2023 11:25
+8 Dmitry Klaus
показать весь комментарий29.11.2023 11:31
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Яка наше стратегія Перемоги над рашкою? Щось відчуваю, що у Кулеби не має відповіді на це питання. Зате хотять кожен місяць мобілізувати по 20 тис., щоб було ким штурмувати заміновані посадки.
IMHO, звернення міністра Кулеби до США та країн - членів НАТО цілком доречне. Треба їм постійно нагадувати, що необхідно швидко діяти, надавати Україні потрібну зброю та **********, бо ворог продовжує рухатись в бік кордонів НАТО, не звертаючи уваги на "глухий кут".
Кулеба закликав США та країни-члени НАТО допомогти Україні зброєю.
"Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях - це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю - ми б'ємося, це чесна домовленість", - сказав глава МЗС. Джерело: https://censor.net/ua/n3458443
Що там з "великим бетонуванням"? Будуть укріплення, чи ні? Ви таких укріплень мали набудуаати ще перед війною і не було б у нас ні Бучи, Ірпеня, Маріуполя, мразоти.