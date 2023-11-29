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Тупика на фронте нет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тупика на фронте нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр ответил на вопросы журналистов о якобы тупиковой ситуации на фронте: "Нет тупика".

Кулеба призвал США и страны-члены НАТО помочь Украине оружием.

"Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность", - сказал глава МИД.

Читайте также: Украинские войска, по сути, становятся армией НАТО, - Кулеба
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Топ комментарии
+13
Цікаво, чому Залужний не коментує ні ситуацію в дипломатії, ні в політиці, а займається своєю справою, на відміну від кулеб і зеленських? Можливо тому, що він єдиний в керівництві, хто займається саме своєю справою?
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29.11.2023 11:30
+8
а у нас МЗС тепер займається військовими питаннями? Знавці кутів срані, закрийте вже свої ******* нарешті, докерувались до ручки
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29.11.2023 11:25
+8
Угу, не тобі ж в окопах сидіти. А розлітаючи в бізнес-класах поза Україною дух патріотизму набагато сильніше накриває
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29.11.2023 11:31
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Глухий кут, це мацква..
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29.11.2023 11:23 Ответить
Да мы все видим и знаем,будашка летом уже в Крыму позагорал.
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29.11.2023 11:24 Ответить
У Куляби немає мозку, якщо він не бачить глухого кута.
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29.11.2023 11:25 Ответить
а у нас МЗС тепер займається військовими питаннями? Знавці кутів срані, закрийте вже свої ******* нарешті, докерувались до ручки
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29.11.2023 11:25 Ответить
не треба бути дипломатом, щоб бачити, що в міжнародній політиці в нас навіть не глухий кут, а падіння в провалля. Через рік дай Боже, щоб хоч з десяток країн ще залишилось, які нам допомагатимуть.
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29.11.2023 11:32 Ответить
Не розумію питань на військову тему дипломату. Відповідь дивна,бо це протиречить словам Залужного. Не дипломатична поведінка
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29.11.2023 11:26 Ответить
А це хто? Мін оборони?
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29.11.2023 11:28 Ответить
є глухий та сліпий преЗЕдент!
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29.11.2023 11:30 Ответить
Цікаво, чому Залужний не коментує ні ситуацію в дипломатії, ні в політиці, а займається своєю справою, на відміну від кулеб і зеленських? Можливо тому, що він єдиний в керівництві, хто займається саме своєю справою?
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29.11.2023 11:30 Ответить
Угу, не тобі ж в окопах сидіти. А розлітаючи в бізнес-класах поза Україною дух патріотизму набагато сильніше накриває
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29.11.2023 11:31 Ответить
Ну раз Кулеба у нас уже военный специалист... То пусть он представит Безумной план, может хоть успокоится.
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29.11.2023 11:33 Ответить
Президент зібрав навкруг себе людей, які будуть казати лише те що хоче він. Тому нічого іншого ми і не почуємо. Будуть повторювати одну і ту маячню в різних інтерпретаціях. Аби бабло з заходу надходило.
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29.11.2023 11:47 Ответить
Що може розказати собачка Офісна, яка дістає інфу про справи на передку з Єдиного Шмарклемарафону?
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29.11.2023 11:52 Ответить
А цей діяч із зеленого балагана звідки знає він там був?? Чи відсіків із найвеличнішим надивився?
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29.11.2023 12:20 Ответить
Не має глухого кута? Це добра. Тоді яка стратегія Перемоги? Поясніть суспільству. У 2-світовій Гітлер намагався захопити Москву та знищити совковий уряд. Союзники намагалися захопити Берлін та примусити німців до капітуляції.
Яка наше стратегія Перемоги над рашкою? Щось відчуваю, що у Кулеби не має відповіді на це питання. Зате хотять кожен місяць мобілізувати по 20 тис., щоб було ким штурмувати заміновані посадки.
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29.11.2023 12:49 Ответить
НУ ТЫ Ж Е В ОКОПЕ
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29.11.2023 13:06 Ответить
Так може хай Кулеба іде воювати, якщо він краще за військових і західних спеціалістів знає, що в Україні все чудово.
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29.11.2023 16:23 Ответить
От що міністр Кулеба сказав не так?
IMHO, звернення міністра Кулеби до США та країн - членів НАТО цілком доречне. Треба їм постійно нагадувати, що необхідно швидко діяти, надавати Україні потрібну зброю та **********, бо ворог продовжує рухатись в бік кордонів НАТО, не звертаючи уваги на "глухий кут".

Кулеба закликав США та країни-члени НАТО допомогти Україні зброєю.

"Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях - це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю - ми б'ємося, це чесна домовленість", - сказав глава МЗС. Джерело: https://censor.net/ua/n3458443
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29.11.2023 18:03 Ответить
Ніхто не каже і не заперечує, що зброї багато і її достатньо. Але навіщо з усіх робити дурнів - "глухого кута нема"?? ****, орків в п'ять раз більше і ви людьми затикаєте ваги про...****, і вашу некомпетентність, а також повний провал у підготовці до війни. Ідіот.
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29.11.2023 18:19 Ответить
Так, він правий, що це не "глухий кут", бо зараз можуть поперти орки, ось і нема вже глухого кута, докерувались.
Що там з "великим бетонуванням"? Будуть укріплення, чи ні? Ви таких укріплень мали набудуаати ще перед війною і не було б у нас ні Бучи, Ірпеня, Маріуполя, мразоти.
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29.11.2023 18:30 Ответить
Ще один знавець…
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29.11.2023 19:31 Ответить
 
 