Последствия непогоды: в девяти областях Украины обесточено 368 населенных пунктов

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий обесточено 368 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сильного порывистого ветра и дождя новые обесточивания произошли в Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях", - отметили в Минэнерго.

В Одесской области остаются обесточенными 228 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают в аварийном режиме.

В Николаевской области энергетики к утру заживили 14 населенных пунктов. Остаются частично или полностью обесточенными 32 населенных пункта

14 населенных пунктов из-за непогоды обесточены в Черниговской области. А в результате боевых действий без света остаются 1,2 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах. Из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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В результате ухудшения погодных условий новые отключения света зафиксированы в трех областях. В Кировоградской области от электроснабжения отключено 15 населенных пунктов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Черкасской области. Из-за штормового ветра в регионе отключено 18 населенных пунктов, среди них 7 – частично.

"Из-за неблагоприятной погоды в Полтавской области обесточены 49 населенных пунктов. Без света - 8,9 тыс. жителей области", - сообщил председатель ОВА Филипп Пронин.