Непогода в Украине: обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях
Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Также из-за непогоды фиксируются обесточивание в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Черновицкой, Тернопольской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.
В Одесской области на утро 27 ноября без света остаются 349 населенных пунктов. Также в регионе остаются отключенными четыре линии оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" 330 кВ. В Николаевской области обесточены 266 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снегиревке, Веселиново.
В Киевской области обесточено более 40 тысяч потребителей - более 220 населенных пунктов. В Киеве – ситуация контролируемая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розумнику таблички "не копати" здебільшого над кабелями звязку ставлять
зарити всю енерго систему чи хоч "резервну" її частину в землю буде коштувати космічні гроші, це недоцільно, бо ти їх ніколи не відібєш.