Непогода в Украине: обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях

Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Также из-за непогоды фиксируются обесточивание в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Черновицкой, Тернопольской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области на утро 27 ноября без света остаются 349 населенных пунктов. Также в регионе остаются отключенными четыре линии оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" 330 кВ. В Николаевской области обесточены 266 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снегиревке, Веселиново.

В Киевской области обесточено более 40 тысяч потребителей - более 220 населенных пунктов. В Киеве – ситуация контролируемая.

Смотрите также: Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов. ФОТОрепортаж