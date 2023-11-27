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Непогода в Украине: обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях

знеструмлення

Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Также из-за непогоды фиксируются обесточивание в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Черновицкой, Тернопольской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области на утро 27 ноября без света остаются 349 населенных пунктов. Также в регионе остаются отключенными четыре линии оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" 330 кВ. В Николаевской области обесточены 266 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снегиревке, Веселиново.

В Киевской области обесточено более 40 тысяч потребителей - более 220 населенных пунктов. В Киеве – ситуация контролируемая.

Смотрите также: Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2162) Минэнерго (362) обесточивание (55)


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Топ комментарии
+5
І як захистити магістралі від ураганів? Повідайте.
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27.11.2023 10:42
+5
Обрывы проводов во время такой плохой погоды были всегда и будут. Тут ничем не защитишь.
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27.11.2023 10:48
+5
О, увесь світ не додумався, а ви додумались. Реєструйте свій винахід і Нобелівська премія вам гарантована...
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27.11.2023 10:54
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І як захистити магістралі від ураганів? Повідайте.
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27.11.2023 10:42 Ответить
Обрывы проводов во время такой плохой погоды были всегда и будут. Тут ничем не защитишь.
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27.11.2023 10:48 Ответить
О, увесь світ не додумався, а ви додумались. Реєструйте свій винахід і Нобелівська премія вам гарантована...
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27.11.2023 10:54 Ответить
Та ви шо? Електромагістралі прокладають під землею? Серйозно?
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27.11.2023 10:59 Ответить
Високовольтні? І для потягів теж?)))
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27.11.2023 11:08 Ответить
То - свіжий бот. Обробляє цю тему на всіх гілках.
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27.11.2023 11:10 Ответить
Усі ЛЕП під землю - це сильно. Продовжуйте.
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27.11.2023 11:15 Ответить
Та дякую! Мені Вашого досвіду достатньо)) добре що поділились))
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27.11.2023 12:25 Ответить
ти що довбойоб ? ти хоч розумієш на холери високовольтні кабелі закопують тільки у містах та житлових масивах ? поцікався для загального розвитку у гугола як виглядає та скільки коштує кабель який здатен пропустити 10кv.
розумнику таблички "не копати" здебільшого над кабелями звязку ставлять
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27.11.2023 13:30 Ответить
невже закінчував трускавецький бурсітет...
зарити всю енерго систему чи хоч "резервну" її частину в землю буде коштувати космічні гроші, це недоцільно, бо ти їх ніколи не відібєш.
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27.11.2023 19:06 Ответить
ага, і для літаків))))
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27.11.2023 12:13 Ответить
отією Бруківкою,та вам по башці треба настукати,),щоб куйню не несли,),
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27.11.2023 11:38 Ответить
це ти зареєструвалось щойно щоб лайна накинути? Молодець, візьми з полки пиріжок
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27.11.2023 12:11 Ответить
 
 