Негода в Україні: знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях
Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
В Одеській області на ранок 27 листопада без світла залишаються 349 населених пунктів. Також в регіоні залишаються відключеними чотири лінії оператора системи передачі НЕК "Укренерго" 330 кВ. У Миколаївській області знеструмлені 266 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.
На Київщині знеструмлено понад 40 тисяч споживачів - понад 220 населених пунктів. У Києві - ситуація контрольована.
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розумнику таблички "не копати" здебільшого над кабелями звязку ставлять
зарити всю енерго систему чи хоч "резервну" її частину в землю буде коштувати космічні гроші, це недоцільно, бо ти їх ніколи не відібєш.