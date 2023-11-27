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Новини
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Негода в Україні: знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях

знеструмлення

Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

В Одеській області на ранок 27 листопада без світла залишаються 349 населених пунктів. Також в регіоні залишаються відключеними чотири лінії оператора системи передачі НЕК "Укренерго" 330 кВ. У Миколаївській області знеструмлені 266 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

На Київщині  знеструмлено понад 40 тисяч споживачів - понад 220 населених пунктів. У Києві - ситуація контрольована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Автор: 

електроенергія (6173) Міненерго (1398) знеструмлення (63)


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Топ коментарі
+5
І як захистити магістралі від ураганів? Повідайте.
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27.11.2023 10:42
+5
Обрывы проводов во время такой плохой погоды были всегда и будут. Тут ничем не защитишь.
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27.11.2023 10:48
+5
О, увесь світ не додумався, а ви додумались. Реєструйте свій винахід і Нобелівська премія вам гарантована...
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27.11.2023 10:54
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І як захистити магістралі від ураганів? Повідайте.
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27.11.2023 10:42 Відповісти
Обрывы проводов во время такой плохой погоды были всегда и будут. Тут ничем не защитишь.
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27.11.2023 10:48 Відповісти
О, увесь світ не додумався, а ви додумались. Реєструйте свій винахід і Нобелівська премія вам гарантована...
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27.11.2023 10:54 Відповісти
Та ви шо? Електромагістралі прокладають під землею? Серйозно?
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27.11.2023 10:59 Відповісти
Високовольтні? І для потягів теж?)))
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27.11.2023 11:08 Відповісти
То - свіжий бот. Обробляє цю тему на всіх гілках.
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27.11.2023 11:10 Відповісти
Усі ЛЕП під землю - це сильно. Продовжуйте.
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27.11.2023 11:15 Відповісти
Та дякую! Мені Вашого досвіду достатньо)) добре що поділились))
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27.11.2023 12:25 Відповісти
ти що довбойоб ? ти хоч розумієш на холери високовольтні кабелі закопують тільки у містах та житлових масивах ? поцікався для загального розвитку у гугола як виглядає та скільки коштує кабель який здатен пропустити 10кv.
розумнику таблички "не копати" здебільшого над кабелями звязку ставлять
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27.11.2023 13:30 Відповісти
невже закінчував трускавецький бурсітет...
зарити всю енерго систему чи хоч "резервну" її частину в землю буде коштувати космічні гроші, це недоцільно, бо ти їх ніколи не відібєш.
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27.11.2023 19:06 Відповісти
ага, і для літаків))))
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27.11.2023 12:13 Відповісти
отією Бруківкою,та вам по башці треба настукати,),щоб куйню не несли,),
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27.11.2023 11:38 Відповісти
це ти зареєструвалось щойно щоб лайна накинути? Молодець, візьми з полки пиріжок
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27.11.2023 12:11 Відповісти
 
 