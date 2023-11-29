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ЕС передал Украине 300 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина получила 300 тысяч из обещанного Евросоюзом миллиона боеприпасов.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Украина-НАТО в Брюсселе, Кулеба призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, напавшей на Украину в феврале 2022 года.
"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран НАТО.
Топ комментарии
+6 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий29.11.2023 12:01
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий29.11.2023 11:58
+4 Старый зольдат
показать весь комментарий29.11.2023 12:00
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Слава Україні!
Автомобілів Карл !!!
В 10 разів більше ніж увесь ЄС виробляє снарядів .
Я не знаю як це коментувати .
І не скоро перемкнуться.
Виходить ми так - справжні європейці . І звички в нас - однакові .
Варвара не можна переконати, його можна тільки знищити.
Для цього потрібна зброя, і нічого більше.