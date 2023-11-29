ЕС передал Украине 300 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн, - Кулеба

Украина получила 300 тысяч из обещанного Евросоюзом миллиона боеприпасов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Украина-НАТО в Брюсселе, Кулеба призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, напавшей на Украину в феврале 2022 года.

"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран НАТО.

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