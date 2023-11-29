РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8144 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
1 658 22
боеприпасы (1930) Евросоюз (15853) Кулеба Дмитрий (2617)

ЕС передал Украине 300 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

155,снаряди

Украина получила 300 тысяч из обещанного Евросоюзом миллиона боеприпасов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Украина-НАТО в Брюсселе, Кулеба призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, напавшей на Украину в феврале 2022 года.

"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран НАТО.

Читайте также: ЕС должен обеспечить продажу боеприпасов для Украины из любых государств, - президент Латвии Ринкевич
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Автомобільна промисловість одної лише Німеччини виробляє 3.5 млн автомобілів на рік . !
Автомобілів Карл !!!
В 10 разів більше ніж увесь ЄС виробляє снарядів .
Я не знаю як це коментувати .
показать весь комментарий
29.11.2023 12:01
+4
Українці вдячні за ДОПОМОГУ! Вони не плюють у тарілки тим, хто їм ДОПОМОГАЄ! А Зеля з дєрьмаком то зовсім інші особи, вони особисто відповідальні за персональні дії, які гадять Україні! Оманські інвестори, як вони є!
Слава Україні!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:58
+4
Шось єто бездарне чудо разговорилось. А шо трапилось? дЕрьмак дозволив рота відкрити?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ми це вже чули ще у жовтні, ще щось новенького повідомиш?
показать весь комментарий
29.11.2023 11:57 Ответить
Українці вдячні за ДОПОМОГУ! Вони не плюють у тарілки тим, хто їм ДОПОМОГАЄ! А Зеля з дєрьмаком то зовсім інші особи, вони особисто відповідальні за персональні дії, які гадять Україні! Оманські інвестори, як вони є!
Слава Україні!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:58 Ответить
Шось єто бездарне чудо разговорилось. А шо трапилось? дЕрьмак дозволив рота відкрити?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:00 Ответить
Не вірю, що промислові потужності другої (!) економіки світу ЄС не можуть виробити мільйон снарядів. - Не хочуть, бояться поразки московії...
показать весь комментарий
29.11.2023 12:00 Ответить
Справді не можуть завдяки продажним під#уйловникам на найвищому рівні які гальмували військову промисловість Європи
показать весь комментарий
29.11.2023 12:07 Ответить
А ще, -завдяки лівим лібералам-пацифістам, які є латентними ворогами Західної цивілізації на всіх континентах. Руйнування армії та ВПК України - наслідок поширення лівих, пацифістських ідей та дій агентів Кремля з метою послаблення обороноздатності України, підготовки військового нападу.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:03 Ответить
Автомобільна промисловість одної лише Німеччини виробляє 3.5 млн автомобілів на рік . !
Автомобілів Карл !!!
В 10 разів більше ніж увесь ЄС виробляє снарядів .
Я не знаю як це коментувати .
показать весь комментарий
29.11.2023 12:01 Ответить
Вони звикли жити, а не вбивати.
І не скоро перемкнуться.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:06 Ответить
Як і у нас .
Виходить ми так - справжні європейці . І звички в нас - однакові .
показать весь комментарий
29.11.2023 12:11 Ответить
Але зараз це наша спільна біда.
Варвара не можна переконати, його можна тільки знищити.
Для цього потрібна зброя, і нічого більше.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:12 Ответить
Але ж поки що у ЄС на думці - " шашлики " , а не зброя . Як було і у нас .
показать весь комментарий
29.11.2023 12:19 Ответить
Вони-то розуміють, але все ніяк не наважаться переступити межу зони комфорту. Поляки, литовці, латвійці, фіни, естонці - наважились: знають, що таке русня не зі слів.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:35 Ответить
Як і у нас
показать весь комментарий
29.11.2023 13:06 Ответить
Все эти демократы заигрались в геополитические игры,ничему их история с Гитлером не научила.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:04 Ответить
А Северная Корея уже передала россии 1 млн. снарядов, одним махом переплюнув НАТО.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:04 Ответить
Скільки Україна зробила? Тільки не треба хрюкати про військову таємницю.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:08 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 12:13 Ответить
А кндр одним махом мільйон рашці передала! Як з куща зняла! І не п.... про це на весь світ!
показать весь комментарий
29.11.2023 12:15 Ответить
Щось забагато стало цього кулєби.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:38 Ответить
 
 