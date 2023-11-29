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Новости За рубежом
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блокада (1650) Госпогранслужба (5387) граница (4722) Польша (7455)

Четыре пункта пропуска в Польшу заблокированы. В очередях стоят 2450 грузовиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блокада,фура,фури

Блокада со стороны польских перевозчиков проходит на четырех пунктах пропуска на границе с Украиной. В очередях, по данным польской стороны, стоят 2450 грузовиков.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"На направлениях, где блокировка началась 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро - 1650 грузовиков: Ягодин - 400. Рава-Русская - 600, Краковец - 650. Кроме того, в Шегине ожидают 800 грузовиков. Блокировка на этом направлении с 27 ноября продолжается круглосуточно", - сказал спикер.

В то же время по состоянию на утро украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 500 грузовиков.

Из Венгрии на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 690 грузовиков.

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Топ комментарии
+9
така. мабуть у рашкі й була ціль. розсварити поляків й українців...., на жаль їм це вдалося..., на перший погляд дії поляків нічим не відрізняються від дій кацапів які блокують морські шляхи...
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29.11.2023 12:44
+8
З такими друзями і ворогів не треба.
Вони за 30 злотих і голодомор би нам влаштували.
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29.11.2023 12:39
+4
Агенти московії своє завдання ВИКОНАЛИ, як і оті у ВРУ щодо московитів у рясах!
Співпадіння, чи зкоординована робота ПРОТИ України!
Гетьманцев серед них… із посвідкою від влади..
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29.11.2023 12:55
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Правила форума Совет форумчан
З такими друзями і ворогів не треба.
Вони за 30 злотих і голодомор би нам влаштували.
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29.11.2023 12:39 Ответить
така. мабуть у рашкі й була ціль. розсварити поляків й українців...., на жаль їм це вдалося..., на перший погляд дії поляків нічим не відрізняються від дій кацапів які блокують морські шляхи...
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29.11.2023 12:44 Ответить
Агенти московії своє завдання ВИКОНАЛИ, як і оті у ВРУ щодо московитів у рясах!
Співпадіння, чи зкоординована робота ПРОТИ України!
Гетьманцев серед них… із посвідкою від влади..
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29.11.2023 12:55 Ответить
сидим в жопе ПОЛНОЙ
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29.11.2023 13:04 Ответить
та вроді наоборот фури з Польщі не пускають в Україну .
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29.11.2023 13:14 Ответить
а де ви побачили в тексті зворотнє?))
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29.11.2023 15:41 Ответить
Іуди
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29.11.2023 14:50 Ответить
Розпропідери кацапопердяївські
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29.11.2023 14:52 Ответить
Поляки я за вас ! Нагинайте Зелене кодло ! Бог вам в допомогу !
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29.11.2023 15:09 Ответить
Військові і пенсіонери також повинні вигрібати???
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29.11.2023 18:57 Ответить
 
 