Цели РФ в Украине не изменились, она готова жертвовать людьми, - Столтенберг

Вместе с тем, Россия в военном и экономическом плане продолжает ослабевать и попадает в большую зависимость от Китая.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Цели России в Украине не изменились. Россия готова жертвовать людьми, также она ставит свою экономику на военные рельсы. Россия пытается обстреливать украинскую инфраструктуру для того, чтобы Украина была в холоде и голоде", – отметил он.

Столтенберг также отметил, что РФ в военном и экономическом плане становится гораздо слабее.

"РФ становится более зависимой от Китая... В военном плане Россия потеряла огромную часть своего вооружения - 300 тыс. убитых, сотни самолетов, несколько тысяч танков", - добавил генсек Альянса.

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