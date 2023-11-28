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Члены НАТО поддерживают Украину на пути к вступлению в Альянс, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны организации по-прежнему поддерживают планы вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Союзники подтвердили свою решимость поддерживать Украину на ее пути в НАТО, а также выразили ей свою твердую поддержку", - сказал генсек Альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня совещания министров иностранных дел государств-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в последние дни были сделаны важные заявления в поддержку Киева. В частности, Германия пообещала выделить в следующем году на оборону Украины 8 млрд евро, а Нидерланды - более 2 млрд евро. Румыния, продолжил он, открыла учебный центр для украинских пилотов истребителей F-16.

"Союзники, в том числе США и Финляндия, отправляют больше средств противовоздушной обороны и больше боеприпасов. Двадцать союзников создали коалицию по противовоздушной обороне для Украины", - сообщил Столтенберг.

Он добавил, что так НАТО "дает понять России, что наша поддержка не ослабнет".

Читайте также: Обязанность НАТО - гарантировать предоставление Украине необходимого оружия, чтобы РФ не победила, - Столтенберг
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Члени НАТО підтримують Україну

Як?
Водять попід руки чи підпирають з боків паличками?
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28.11.2023 19:01 Ответить
Шлють проміння підтримки
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28.11.2023 19:17 Ответить
какая вкусная морковка
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28.11.2023 19:07 Ответить
Мысленно с вами
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28.11.2023 19:08 Ответить
гав-гав,,, -- А Все йде за планом!,
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28.11.2023 19:14 Ответить
Тягають кота за хвоста. Бiдний кiт (народ)
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28.11.2023 19:34 Ответить
Пішли ви ..... зі своєю ,,підтримкою" на шляху.....! Щоб вже у вас такий ,,шлях" настав! Лицемірні боягузи!
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28.11.2023 19:37 Ответить
Як що в мене все гаразд з пам'ятю угорці, словаки та турки в НАТО. І як же вони підтримують Україну?
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28.11.2023 19:47 Ответить
Столтенберг в НАТО,Такий самий3,14стабол як "зе" в Україні Аце що ???- https://censor.net/ua/news/3458295/****************************************************************************************************
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28.11.2023 19:59 Ответить
В который раз и настойчиво предлагаю. И именно события с Израилем это подтвердили. У запада и у нас два варианта. Других нет. Или нас принимают в НАТО сегодня или возвращаем статус страны с ЯО. ЕС это иное. Потом. Яо тактическое. Или ноги будут о нас вытирать до бесконечности, пока мы все не закончимся. К этому идёт.
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29.11.2023 08:11 Ответить
 
 