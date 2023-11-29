НАТО дало Украине рекомендации по необходимым реформам, в частности, борьбе с коррупцией, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генсек НАТО заявив, що вражений тим, як Україна під час повномасштабного вторгнення проводить реформи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.
"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
громче всех "держите вора" - кричит сам виновный
путин в Европе и СШа всех купил и продал и еще купил - а они такие "карупция в Украине"
уши Трампа не слышат как ты его назвал... ай-я-яй...
Про що , конкретно, мова?
Досить загальних балачків про « корупцію»! У
Туреччині Коррупціі нема? А права Людини турецький султан виконуе?
У Італії теж Коррупціі нема?
Неметчина без Коррупціі?
Чому українського читача держать у темряві?
Де текст вимог НАТО?
Сдавайтесь - пускай орды кацапов бегут в Берлин по золотишка гер меркель?
А давайтэ ісчо вспомним 1921 год?
Зачем Ленин сто лет назад ввел НЕП?
демократия не может дать куйлу по зубам
А НАТО может дать куйлу не только по зубам но и по зубам каждого кацапа
Ну так і далі б перерахував ті реформи які квартал95 провів в Україні.
Нам теж цікаво.
на жаль, до євросоюзу і нато не дочекаюсь.
І зупинити приймати .... ліки.....!!!!
Краще б дали Залужному побільше зброї...
Говорити, що вони повинні були його дати - це найхибніша позиція. З самого початку ми повинні були сказати: «Яке щастя, що ви у нас є, що ви нам так допомогли.»
На кону гроші, яких ще ніхто не бачив в Україні. І, звичайно, це розпалює політичну боротьбу в Україні.
розібралися. Просто не на часі