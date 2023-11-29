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НАТО дало Украине рекомендации по необходимым реформам, в частности, борьбе с коррупцией, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Генсек НАТО заявив, що вражений тим, як Україна під час повномасштабного вторгнення проводить реформи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - добавил генсек НАТО.

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Топ комментарии
+18
А Зєлєбєні поклали болт на реформи і прийняли «поправки Лозового».
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29.11.2023 13:31
+15
Заходу потрібно вже зрозуміти ,що не може корупція боротись з корупцією,і називати речі своїми іменами.
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29.11.2023 13:40
+11
рашистська агентура в Україні(через рішення суду ), вже виконала рекомендації фсб , як не бути Україні ані в НАТО ні в ЄС
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29.11.2023 13:35
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А Зєлєбєні поклали болт на реформи і прийняли «поправки Лозового».
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29.11.2023 13:31 Ответить
апять карупция
громче всех "держите вора" - кричит сам виновный
путин в Европе и СШа всех купил и продал и еще купил - а они такие "карупция в Украине"
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29.11.2023 14:16 Ответить
Методичка zeленого бидла на упячці
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29.11.2023 15:30 Ответить
где ты увидел в лицах этих трех симпатяг - зеленое быдло?
уши Трампа не слышат как ты его назвал... ай-я-яй...
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29.11.2023 18:47 Ответить
Так де лист вимог НАТО ?

Про що , конкретно, мова?

Досить загальних балачків про « корупцію»! У

Туреччині Коррупціі нема? А права Людини турецький султан виконуе?
У Італії теж Коррупціі нема?
Неметчина без Коррупціі?

Чому українського читача держать у темряві?
Де текст вимог НАТО?
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29.11.2023 15:43 Ответить
В України не те становище щоб тицяти пальцем в того хто допомагає і казати «сам ти корупціонер». Так може робити лише Зєлємойська квартальна бикота.
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29.11.2023 15:57 Ответить
А яке в Україні становище?
Сдавайтесь - пускай орды кацапов бегут в Берлин по золотишка гер меркель?
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29.11.2023 18:49 Ответить
А от саме те становище, коли Зєшоблу з осені 2021 року попереджали про напад кацапні і що треба готуватися, а Янєлох обізвав їх панікьорами і продовжив відмивати бабло на асфальті. А тепер зєшобла вимагає від західних країн гроші і зброю і ставить умову щоб їх корупційний притон не чипали, а то підуть на поклон до Пу..на чи до Сі.
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29.11.2023 21:19 Ответить
"з осены 2021" а зараз скоро 2024
А давайтэ ісчо вспомним 1921 год?
Зачем Ленин сто лет назад ввел НЕП?


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29.11.2023 21:30 Ответить
Можеш згадувати все що тобі єрмаківська ОПа нашепче.
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29.11.2023 22:07 Ответить
как ты пасмел - забыть свою краснозвездную историю!!!
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30.11.2023 12:16 Ответить
Вже пітсоттисячсімсот і одна рекомендація на яку Зельониє звично покладуть, і щиро поржуть з наївної Західної демократії.
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29.11.2023 13:32 Ответить
НАТО - и демократия - разные вещи
демократия не может дать куйлу по зубам
А НАТО может дать куйлу не только по зубам но и по зубам каждого кацапа
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29.11.2023 18:50 Ответить
рашистська агентура в Україні(через рішення суду ), вже виконала рекомендації фсб , як не бути Україні ані в НАТО ні в ЄС
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29.11.2023 13:35 Ответить
100%
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29.11.2023 15:22 Ответить
десь там рєзнікофф посміхаючись скрутив дулю...
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29.11.2023 13:38 Ответить
как в китае - родственникам присылают чек на стоимость одного патрона
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29.11.2023 13:38 Ответить
Заходу потрібно вже зрозуміти ,що не може корупція боротись з корупцією,і називати речі своїми іменами.
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29.11.2023 13:40 Ответить
Генсек НАТО заявив, що вражений тим, як Україна під час повномасштабного вторгнення проводить реформи.
Ну так і далі б перерахував ті реформи які квартал95 провів в Україні.
Нам теж цікаво.
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29.11.2023 13:41 Ответить
При власти зелёных утырков , борьба с коррупцией , это как борьба с ветряными мельниуами.
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29.11.2023 13:52 Ответить
я бачив: похорони брєжнєва, війну в афганістані, розвал сересера, три українські революції, війна з кацапами.
на жаль, до євросоюзу і нато не дочекаюсь.
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29.11.2023 14:06 Ответить
НАТО дало рекомандації, а у владі закривають провадження проти Бєні. Так ніколи корупція не згине.
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29.11.2023 14:23 Ответить
Здається, річ у тому, що корупція - звучить лагідно, майже як грація. Може, рідною мовою скористатися, і оголосити корупцію крадіжкою, шахрайством, злодійством, нарешті решт. Багато хочуть бути злодіями?
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29.11.2023 14:36 Ответить
Що він несе??... Гундосий же ж сказав, що всі корупціонери виїхали з країни, а верещук ще коли висловлювалася, мов, вони взагалі не розуміли, що мали на увазі тупі амери.
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29.11.2023 15:11 Ответить
Зе потрібно зняти рожеві окуляри
І зупинити приймати .... ліки.....!!!!
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29.11.2023 15:24 Ответить
НАТА вже відкрито тицяє писком лідора разом з його кодлом у їхнє лайно, а ті втераються і хоч би що. СРАМОТА. Паскудне віідчуття, коли тобі соромно перед притомними людьми за своїх державних діячів...
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29.11.2023 15:16 Ответить
Коли обісрався хтось, а соромно - тобі
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29.11.2023 15:18 Ответить
"НАТО дало Україні рекомендації щодо необхідних рефор"
Краще б дали Залужному побільше зброї...
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29.11.2023 15:44 Ответить
Боневтика каждый день ссаными тряпками по морде бьют за коррупцию, а с него как с гуся вода, тырят как в последний день Помпеи
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29.11.2023 16:20 Ответить
Корпуція хіба може побороти корупцію? Про що він взагалі?
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29.11.2023 17:32 Ответить
Рекомендации давно известны. Назначить Хантера-непорочного на какую-нибудь непыльную должность с зарплатой 1, а лучше 2 млн. в месяц и через неделю никто о коррупции в Украине и заикнуться не посмеет.
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29.11.2023 17:59 Ответить
І я також вражений. Аж худєю
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29.11.2023 18:25 Ответить
Це тіпа бджоли проти меду? Боротьба з корупцією в Україні?? Тобто - ніколи?
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29.11.2023 18:34 Ответить
Маючи всю владу в країні, Бубачка за декілька днів прийме всі потрібні закони і проведе всі необхідні реформи.
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29.11.2023 21:18 Ответить
Захід проявив велику добру волю, він проявив велику відповідальність, таким чином підтримавши Україну. Понад сто мільярдів доларів, величезна кількість зброї, вони не валяються на дорозі.

Говорити, що вони повинні були його дати - це найхибніша позиція. З самого початку ми повинні були сказати: «Яке щастя, що ви у нас є, що ви нам так допомогли.»

На кону гроші, яких ще ніхто не бачив в Україні. І, звичайно, це розпалює політичну боротьбу в Україні.
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30.11.2023 00:36 Ответить
Та ми уміємо приймати закони. Але слово приймати.. має 2 значення. Прийняти для виконання і просто прийняти з дороги до своєї цілі. Так ми ото приймаємо аби не заважав грабувати. Вони скоро розберуться. А може і вже..
розібралися. Просто не на часі
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30.11.2023 02:44 Ответить
Вони самі з собою боротися не будуть. Вони себе *******.
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30.11.2023 06:08 Ответить
 
 