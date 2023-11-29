НАТО дало Украине рекомендации по необходимым реформам, в частности, борьбе с коррупцией, - Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що вражений тим, як Україна під час повномасштабного вторгнення проводить реформи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - добавил генсек НАТО.

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