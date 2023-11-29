Российский олигарх Хан хотел через суд снять санкции ЕС, но проиграл

Бизнес-партнер Михаила Фридмана, российский олигарх Герман Хан, проиграл суд по обжалованию санкций Европейского союза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию Хана.

Хан известен, прежде всего, своей компанией LetterOne, основанной в 2013 году вместе с партнерами Фридманом, Кузьмичевым и Авеном. Все трое вышли из состава совета директоров после попадания под санкции в марте 2022 года.

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Хан был внесен в санкционный список ЕС за свою роль в "Альфа-группах", которая вместе с партнерами контролирует крупнейший российский ритейлер и частный банк.

В ЕС заявили, что Хан "поддерживает тесные отношения" с Путиным и "продолжает торговать с ним значительными услугами", добавив, что владельцы группы также получают "деловые и юридические выгоды от этих отношений".