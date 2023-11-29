Европейский фонд поддержки украинской авиации продолжит работу в 2024 году

Работу Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности для Украины продлили на 2024 год.

Об этом сообщил директор Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянной комиссией EUROCONTROL было принято историческое решение о продлении функционирования Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности на 2024 год для поддержки Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

По словам Ярмака, поддержка фонда позволит обеспечить осуществление операционной деятельности Украэроруха и создать предпосылки для быстрого послевоенного восстановления аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, что является ключевым условием для начала полетов гражданской авиации.

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В первую очередь, речь идет о поддержке надлежащего состояния аэронавигационной системы и профессионального уровня украинских специалистов.

Европейский фонд добровольной аэронавигационной солидарности для Украины создан для поддержки украинской аэронавигационной системы в условиях агрессии Российской Федерации. Он является ключевым финансовым инструментом для сохранения кадрового потенциала, а также планирования мероприятий, направленных на скорейшее возобновление аэронавигационного обслуживания в украинском воздушном пространстве.