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Европейский фонд поддержки украинской авиации продолжит работу в 2024 году

Новости Цензор.НЕТ Общество

зсу,авіація

Работу Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности для Украины продлили на 2024 год.

Об этом сообщил директор Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянной комиссией EUROCONTROL было принято историческое решение о продлении функционирования Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности на 2024 год для поддержки Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

По словам Ярмака, поддержка фонда позволит обеспечить осуществление операционной деятельности Украэроруха и создать предпосылки для быстрого послевоенного восстановления аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, что является ключевым условием для начала полетов гражданской авиации.

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В первую очередь, речь идет о поддержке надлежащего состояния аэронавигационной системы и профессионального уровня украинских специалистов.

Европейский фонд добровольной аэронавигационной солидарности для Украины создан для поддержки украинской аэронавигационной системы в условиях агрессии Российской Федерации. Он является ключевым финансовым инструментом для сохранения кадрового потенциала, а также планирования мероприятий, направленных на скорейшее возобновление аэронавигационного обслуживания в украинском воздушном пространстве.
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Добре , нехай працюють 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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29.11.2023 14:55 Ответить
 
 