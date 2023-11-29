Умеров - участникам IT-коалиции: Войну выиграют технологии, они обеспечат нам преимущество

В Киеве под председательством министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с военными атташе в рамках IT-коалиции. Участие в мероприятии приняли представители более 30 стран-участниц Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Войну выиграют технологии. Россияне могут мобилизовывать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы и они возможны благодаря инновациям, которые уже работают. Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше", – обратился Умеров к участникам мероприятия.

В свою очередь, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что инициатива IT-коалиции призвана обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.

"Украина фактически уже стала боевой площадкой для тестирования ряда военных решений. Хочу поощрить вас воспользоваться этой возможностью. Весь мир должен быть готов к использованию технологий в любой войне. И у Украины есть возможность предоставить вам эту экспертизу, эти возможности, эти платформы для того, чтобы вы стали частью нашей победы. Победы в войне технологий", – отметила Черногоренко.

Успешным примером украинской разработки и интеграции на поле боя стала презентация системы ситуационной осведомленности DELTA от Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Разработчики поделились результатами успешных военных операций, которые стали возможными благодаря использованию DELTA. Отдельно представили новые модули системы, созданные для цифровизации армейских бумажных процессов и призванные ускорять цикл разведки и поражения.

"За последний год технологии в корне изменили войну. Без них на поле боя выиграть уже невозможно. Мы понимаем, что должны как можно быстрее создавать качественные IT-продукты для нужд военных. Поэтому пользуемся собственными ресурсами и привлекаем партнеров", – отметила во время своего выступления разработчик системы DELTA майор Елизавета Бойко.

Кроме того, партнерам-участникам брифинга также обосновали первоочередные нужды, которые Украина рассчитывает покрыть благодаря участникам IT-коалиции: первая – это средства связи тактического уровня, оборудование уровня батальона, что обеспечит качественное боевое управление. Вторая – касается модернизации инфраструктуры Минобороны, что позволит продолжить развертывание приоритетных цифровых решений.

К участникам также обратились представители ведущих стран IT коалиции – Эстонии и Люксембурга – и призвали партнеров присоединиться к этой важной инициативе.

Справка: IT-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности. В настоящее время участниками инициативы являются шесть государств (Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия, Литва), еще одним членом вскоре должна стать Исландия.