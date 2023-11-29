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Умеров - участникам IT-коалиции: Войну выиграют технологии, они обеспечат нам преимущество

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

умєров

В Киеве под председательством министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с военными атташе в рамках IT-коалиции. Участие в мероприятии приняли представители более 30 стран-участниц Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Войну выиграют технологии. Россияне могут мобилизовывать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы и они возможны благодаря инновациям, которые уже работают. Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше", – обратился Умеров к участникам мероприятия.

В свою очередь, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что инициатива IT-коалиции призвана обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.

"Украина фактически уже стала боевой площадкой для тестирования ряда военных решений. Хочу поощрить вас воспользоваться этой возможностью. Весь мир должен быть готов к использованию технологий в любой войне. И у Украины есть возможность предоставить вам эту экспертизу, эти возможности, эти платформы для того, чтобы вы стали частью нашей победы. Победы в войне технологий", – отметила Черногоренко.

Успешным примером украинской разработки и интеграции на поле боя стала презентация системы ситуационной осведомленности DELTA от Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Разработчики поделились результатами успешных военных операций, которые стали возможными благодаря использованию DELTA. Отдельно представили новые модули системы, созданные для цифровизации армейских бумажных процессов и призванные ускорять цикл разведки и поражения.

"За последний год технологии в корне изменили войну. Без них на поле боя выиграть уже невозможно. Мы понимаем, что должны как можно быстрее создавать качественные IT-продукты для нужд военных. Поэтому пользуемся собственными ресурсами и привлекаем партнеров", – отметила во время своего выступления разработчик системы DELTA майор Елизавета Бойко.

Кроме того, партнерам-участникам брифинга также обосновали первоочередные нужды, которые Украина рассчитывает покрыть благодаря участникам IT-коалиции: первая – это средства связи тактического уровня, оборудование уровня батальона, что обеспечит качественное боевое управление. Вторая – касается модернизации инфраструктуры Минобороны, что позволит продолжить развертывание приоритетных цифровых решений.

К участникам также обратились представители ведущих стран IT коалиции – Эстонии и Люксембурга – и призвали партнеров присоединиться к этой важной инициативе.

Справка: IT-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности. В настоящее время участниками инициативы являются шесть государств (Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия, Литва), еще одним членом вскоре должна стать Исландия.
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Топ комментарии
+16
Війну програють ті, у кого корупціонери розкрадають закупівлі до Армії.
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29.11.2023 15:23
+15
Согласна.
Технологии украинской власти-
КАК ТЫРИТЬ У СВОЕЙ АРМИИ И НАРОДА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Это новое слово в технологиях
Это буквально прорыв!
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29.11.2023 15:19
+14
дякую, кеп.
де дрони, сумний балабол?
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29.11.2023 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Согласна.
Технологии украинской власти-
КАК ТЫРИТЬ У СВОЕЙ АРМИИ И НАРОДА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Это новое слово в технологиях
Это буквально прорыв!
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29.11.2023 15:19 Ответить
дякую, кеп.
де дрони, сумний балабол?
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29.11.2023 15:21 Ответить
Війну програють ті, у кого корупціонери розкрадають закупівлі до Армії.
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29.11.2023 15:23 Ответить
Це той, хто підписав, що Крим на 15 років в "космосі"??????
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29.11.2023 15:25 Ответить
Так, це той самий "патріот".
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29.11.2023 15:37 Ответить
Ст. 111 ККУ - ТАК ???? Він це вже знає, і Хламідія теж.......
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29.11.2023 15:49 Ответить
Та ви шо! Хто би міг подумати?
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29.11.2023 15:27 Ответить
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29.11.2023 15:28 Ответить
Він міг би і на 50 млн. з бюджету, якби їх дали.
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29.11.2023 17:02 Ответить
Фігурант журналістського розслідування програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом.

Згідно з матеріалами журналістів,

Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі "ЗеКоманди".

При цьому бюджет на інтернет-рекламу тільки в другому турі склав майже 300 тисяч доларів.

https://suspilne.media/184-fedorov-mihajlo-albertovic/
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30.11.2023 01:08 Ответить
Що за заголовок пропагандонський?? Чого умєров може навчити учасників тієї коаліції?? У нього iq нижче від самого ткпого учасника
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29.11.2023 15:29 Ответить
І зараз ловцям технологій якраз планують розширити повноваження, щоб легше було пакувати технології в буси.
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29.11.2023 15:29 Ответить
На росії технології набагато прогресивніші. Не треба нікого ловити і в буси. Самі йдуть у потрібній кількості.
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29.11.2023 15:46 Ответить
тому на болотах завжди лякали світ своїми вундервафлями дичіною і дикунством, за відсутністю технологій
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29.11.2023 15:30 Ответить
"... а ми й далі ********* на яйцях і відмовлятимемось від стандартів НАТО". Умєров (с)
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29.11.2023 15:41 Ответить
На біса писати цю банальність?
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29.11.2023 15:51 Ответить
Це треба Умєрову для рейтингу. Він же людина самого Зелі !
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29.11.2023 17:04 Ответить
Давно пора не технології винаходити, а випускати массово те, що зроблене з тих технологій.

А ви ще тільки про технології думаєте?!
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29.11.2023 15:51 Ответить
Технології? Згоден на всі 100%. А відповідальність? Де??? Хтось відповів за знищення найкращіх офіцерів 128 бригади? Ні. Чому?
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29.11.2023 15:54 Ответить
Ви такі наівні??? Хто відповість .... Ніхто!!!!!
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29.11.2023 16:38 Ответить
У цьому вся біда. Військові загинули по чомусь злочинному приказу , а відповідальних нема. Злочинець продовжує керувати , і віддавати таки самі недбалі , злочинні накази. Його підлеглі , бачуть це , і сами так роблять. А військові гинуть.
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29.11.2023 17:39 Ответить
У нас Влада безвідповідальна
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29.11.2023 23:11 Ответить
"Війну виграють технології, вони забезпечать нам перевагу",-

НіТ, мальчікі.
Перевагу вам забезпечує службове становище, яке ви використовуєте у злочинних цілях.
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29.11.2023 16:03 Ответить
Кому он это рассказывает?
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29.11.2023 18:55 Ответить
 
 