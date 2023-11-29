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Россия впервые не вошла в Исполнительный совет ОЗХО
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Россия впервые не вошла в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного на 28-й конференции государств - участников организации.
Как отмечается, Россия получила 65 голосов при требуемом минимуме в 66 голосов. От Восточно-Европейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.
28 конференция стран-участниц ОЗХО продолжается в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.
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путин, кстати, пообещал также вступить в организацию людоедов Папуа
Роіся використовувала хімічну зброю у Сирії. Роіся використовує химічну зброю в Україні.
І що ця ХЗ-організація реального зробила з цього приводу?