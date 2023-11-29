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россия (91190) ОЗХО (26)

Россия впервые не вошла в Исполнительный совет ОЗХО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

россия,флаг,прапор,росія

Россия впервые не вошла в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного на 28-й конференции государств - участников организации.

Как отмечается, Россия получила 65 голосов при требуемом минимуме в 66 голосов. От Восточно-Европейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

28 конференция стран-участниц ОЗХО продолжается в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

Читайте также: Россия ведет кампанию по дезинформации о химическом оружии в Украине, - заявление 52 делегаций ОЗХО
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рада хз чого, новічок дозволяла використовувати?
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29.11.2023 16:38 Ответить
испугались помилованных путинских людоедов
путин, кстати, пообещал также вступить в организацию людоедов Папуа
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29.11.2023 19:28 Ответить
Протигази зняти! Росія не .... увійшла.....
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29.11.2023 16:39 Ответить
Щодо "Бесноватого безумия" - тут ти правий По тобі "дурка плаче"! І це не тільки з-за "непонятных женевских конвенций" - а навіть по рівню грамотності! Ти з ПТУ пишеш? Сантехнік? Чи "каменщик"?
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29.11.2023 16:48 Ответить
Це свіжозаряджений кацап. Одноразовий бот. Із тих, хто "живе" тут недовго, та яскраво, бо "згорає на роботі".
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29.11.2023 18:54 Ответить
Яка може бути заборона якщо на кацапії купа хімічної зброї і вона її застосує(якщо ще не застосовувала)
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29.11.2023 17:06 Ответить
ОЗХЗ - Організація З ХЗ чого.

Роіся використовувала хімічну зброю у Сирії. Роіся використовує химічну зброю в Україні.
І що ця ХЗ-організація реального зробила з цього приводу?
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29.11.2023 18:29 Ответить
Якась дивна стаття. Одне з двох: або тут прихований якийсь багатошаровий сакральний смисл, або ж це такий "авторський штиль" - нашрайбати сім мішків гречаної вовни.
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29.11.2023 19:04 Ответить
 
 