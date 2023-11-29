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В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дія

В приложении "Дія" появится возможность получить англоязычную версию некоторых документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дії".

"Государство в смартфоне - когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в два клика можно будет получить англоязычную версию любого из этих документов:

  • загранпаспорт;
  • техпаспорт;
  • водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, и нажать на три точки в правом нижнем углу документа – "Перевести на английский".

Читайте также: Почти 20 млн украинцев пользуются приложением "Дія"

Так, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде.

Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ДМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех"
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Топ комментарии
+4
Это на сегодня самое важное
Сегодня получим документы на английском
Завтра войне конец
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29.11.2023 17:32
+4
Незрозумілий застосунок із закритим кодом, бази котрого "спливали" в росіян і доступ до котрого має невідомо хто.
А як що що - "неугодних" можна буде і "заблочити", або "дропнути" - "чисто випадково".
Так, книжечка - безумовно краще, і має бути обов'язково.
Ну а "боти", котрі розповідають про "ждунів/ухилянтів і т.п." - хай краще у себе в дзеркалі їх пошукають.
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29.11.2023 17:46
+3
Це щоб за кордоном зрозуміли? Так там Дія не діє.....
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29.11.2023 17:30
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Це щоб за кордоном зрозуміли? Так там Дія не діє.....
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29.11.2023 17:30 Ответить
Это на сегодня самое важное
Сегодня получим документы на английском
Завтра войне конец
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29.11.2023 17:32 Ответить
Незрозумілий застосунок із закритим кодом, бази котрого "спливали" в росіян і доступ до котрого має невідомо хто.
А як що що - "неугодних" можна буде і "заблочити", або "дропнути" - "чисто випадково".
Так, книжечка - безумовно краще, і має бути обов'язково.
Ну а "боти", котрі розповідають про "ждунів/ухилянтів і т.п." - хай краще у себе в дзеркалі їх пошукають.
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29.11.2023 17:46 Ответить
А докази є?
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29.11.2023 17:48 Ответить
Для тиранів та узурпаторів пересічні громадяни апріорі є "злочинцями" котрих треба весь час "контролювати" (щоб не заважали колу "обраних" красти), бо народ (який є єдиним носієм влади), власне прагне цю владу реалізовувати безпосередньо.
Але ви і далі розповідайте нам, про те, що ті хто дорвався до державного "керма" - думають лише про те, як "услужити народу", а не крадуть весь час мільярдами, обмежують у свавільний спосіб громадянські права та узурповують під себе владу, котра їм не належить.
То в нас звичайні громадяни, виявляється, розкрадають мільйони і мільярди, а не чиновники.
Розкажіть ще, як в нас "не торгують базами даних", як в нас не було скандалів зі "зливом" особистих даних громадян, і як наші топ-чиновники "не мають жодних зв'язків з росією та її спецслужбами", та про те, як ви "контролюєте "дію" та її адмінів та про її "відкритий код", а ще "про відсутність ризиків" (пов'язаних з такими базами даних).А ще, про те, як посадовці, "не зловживають владою" - тут, що не день, купа статей на "Цензорі" про це виходить.
- "Какіє ваші доказатєльства?" - і дійсно, які для "бота" можуть бути "докази"? - в нього ж суцільна "божа роса", і за те, що він ліниво натиснув два слова на клаві, йому щодня видають "на чай"
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29.11.2023 18:36 Ответить
Федоров, це ти? Ти впевнений, що в усіх без винятку є смартфон? Ти встановив себе цяцьку і одразу ж почав ображати усіх без розбору. На усіх клеймо поставив. Тобі зручно - користуйся. Гадаю у яйцелюба, дерьмака, сонцесяйного, дубинського і ін...зеленої падалі е застосунок. Але вони зрадники, мародери, корупціонери і даже чотири разові ухілянти.
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29.11.2023 18:15 Ответить
Діма, дружочок ти наш подоляцький, а в мене є інформація підтверджена самім Бутусовим що Дія це витвір фсб і білоруського кдб для України, так хто тут ждун рускава міра, або ухилянт, корупціонер ?

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29.11.2023 18:43 Ответить
Вже, виявляється, можна. Щойно спробував. І загранпаспорт і посвідчення водія.
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29.11.2023 17:48 Ответить
А ти не міг сам сфотографувати свій закордонний паспорт?
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29.11.2023 18:25 Ответить
Якщо документ пройшов через Дію, то він якби отримав печатку.
У неділю їздив з Мюнхена подивитися музей-концабір Дахау, то дорогою поліція мене зупинила і дуже вже хотіла придертися. Але:
1.Драгер чистюнький, бо сухе вино пив аж місяць тому.
2.Аптечка не прострочена, бо весною свій ящичок автомобіліста забув на мийці у Польщі і втратив - відповідно все купив нове (у тому числі аптечку).
3.Доки в порядку. Наступного разу Дію їм у пику тикати буду.
4. Ще й їхали за мною аж доки я не виїхав (без порушення правил) з їхнього містечка.
А Дія тепер завжди захистить!
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29.11.2023 19:05 Ответить
Ніфіга.
Буквально недавно писали, що документи у Дії не мають ніякої юридичної сили.
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29.11.2023 19:10 Ответить
Хм, а такі з дозволу ''документи'' визнаються за кордоном? В тій же Британії наприклад. А печатку при потребі куди, на лоб власнику поставлять?
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29.11.2023 17:55 Ответить
у Польщі ніби визнають у Британії точно ні. Але Європа йде до цього. Печатка теж не проблема, цифрові підписи широко застосовуються. Глузування недоречні. ДІЯ працює
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29.11.2023 19:01 Ответить
а в чому користь?
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29.11.2023 18:19 Ответить
Тільки пам'ятайте, що у Дії це не є документами.
З таким же успіхом ви можете самі зробити фото необхідних документів і носити з собою. Тільки при цьому ви не створюєте діру у безпеці доступу до своїх конфіденційних даних.

А так то можете отримувати у Дії, що завгодно.
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29.11.2023 18:24 Ответить
ДІЯ ЦЕ "ПОДАРУНОК" ФСБ УКРАЇНІ, НАЖАЛЬ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПРО ЦЕ ЗНАТИ НЕ ХОЧЕ.
Зате у фсб завжди є свіжа інформація по більшості українців.
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29.11.2023 18:39 Ответить
Гарна спецоперація фсб під назвою "Дія"
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29.11.2023 18:45 Ответить
За словами віце прем'єра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, після 24 лютого 2022 року, тобто після початку російського вторгнення в Україну, на «Дію» офіційно фіксувалося більше 2000 кібератак за рік
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29.11.2023 19:35 Ответить
Дебіл лахтинський, засунь свою кацапську Дію собі в одне місце.
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30.11.2023 00:43 Ответить
І ось на це витрачають міліарди - англомовні. Може всеж таки заводік по випуску дрончіків та бпла, чи мін, чи 155 калібр. Про ракетки взагалі можна нічого не казати - не буде їх.
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29.11.2023 20:50 Ответить
Якщо собаці немає, що робити вона яйці лиже.
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29.11.2023 21:29 Ответить
А що, Українці вже переходять на іноземну мову? Своя не до вподоби? А що ще потім?
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29.11.2023 23:38 Ответить
 
 