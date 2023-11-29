В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов

В приложении "Дія" появится возможность получить англоязычную версию некоторых документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дії".

"Государство в смартфоне - когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в два клика можно будет получить англоязычную версию любого из этих документов:

загранпаспорт;

техпаспорт;

водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, и нажать на три точки в правом нижнем углу документа – "Перевести на английский".

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Так, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде.

Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ДМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех"