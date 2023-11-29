В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов
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В приложении "Дія" появится возможность получить англоязычную версию некоторых документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дії".
"Государство в смартфоне - когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в два клика можно будет получить англоязычную версию любого из этих документов:
- загранпаспорт;
- техпаспорт;
- водительское удостоверение.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, и нажать на три точки в правом нижнем углу документа – "Перевести на английский".
Так, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде.
Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ДМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех"
Пожалуйста, подождите...
Сегодня получим документы на английском
Завтра войне конец
А як що що - "неугодних" можна буде і "заблочити", або "дропнути" - "чисто випадково".
Так, книжечка - безумовно краще, і має бути обов'язково.
Ну а "боти", котрі розповідають про "ждунів/ухилянтів і т.п." - хай краще у себе в дзеркалі їх пошукають.
Але ви і далі розповідайте нам, про те, що ті хто дорвався до державного "керма" - думають лише про те, як "услужити народу", а не крадуть весь час мільярдами, обмежують у свавільний спосіб громадянські права та узурповують під себе владу, котра їм не належить.
То в нас звичайні громадяни, виявляється, розкрадають мільйони і мільярди, а не чиновники.
Розкажіть ще, як в нас "не торгують базами даних", як в нас не було скандалів зі "зливом" особистих даних громадян, і як наші топ-чиновники "не мають жодних зв'язків з росією та її спецслужбами", та про те, як ви "контролюєте "дію" та її адмінів та про її "відкритий код", а ще "про відсутність ризиків" (пов'язаних з такими базами даних).А ще, про те, як посадовці, "не зловживають владою" - тут, що не день, купа статей на "Цензорі" про це виходить.
- "Какіє ваші доказатєльства?" - і дійсно, які для "бота" можуть бути "докази"? - в нього ж суцільна "божа роса", і за те, що він ліниво натиснув два слова на клаві, йому щодня видають "на чай"
У неділю їздив з Мюнхена подивитися музей-концабір Дахау, то дорогою поліція мене зупинила і дуже вже хотіла придертися. Але:
1.Драгер чистюнький, бо сухе вино пив аж місяць тому.
2.Аптечка не прострочена, бо весною свій ящичок автомобіліста забув на мийці у Польщі і втратив - відповідно все купив нове (у тому числі аптечку).
3.Доки в порядку. Наступного разу Дію їм у пику тикати буду.
4. Ще й їхали за мною аж доки я не виїхав (без порушення правил) з їхнього містечка.
А Дія тепер завжди захистить!
Буквально недавно писали, що документи у Дії не мають ніякої юридичної сили.
З таким же успіхом ви можете самі зробити фото необхідних документів і носити з собою. Тільки при цьому ви не створюєте діру у безпеці доступу до своїх конфіденційних даних.
А так то можете отримувати у Дії, що завгодно.
Зате у фсб завжди є свіжа інформація по більшості українців.