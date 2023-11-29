Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Беларусью, - МИД

У Латвии нет планов по полному закрытию границ с Россией и Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что латвийские органы внутренних дел внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с потоками нелегальной иммиграции. Министр не стал отрицать, что попытки нелегального въезда в Латвию из Беларуси в последнее время сократились. Если ситуация радикально изменится и будет угрожать национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу, отметил Козловскис.

Ранее правительство Латвии приняло решение приостановить работу пограничного перехода Силене в середине сентября. С 16 октября вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на латвийско-российской границе.

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