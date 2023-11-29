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Новости За рубежом
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Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Беларусью, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,латвія,латвійський

У Латвии нет планов по полному закрытию границ с Россией и Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что латвийские органы внутренних дел внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с потоками нелегальной иммиграции. Министр не стал отрицать, что попытки нелегального въезда в Латвию из Беларуси в последнее время сократились. Если ситуация радикально изменится и будет угрожать национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу, отметил Козловскис.

Ранее правительство Латвии приняло решение приостановить работу пограничного перехода Силене в середине сентября. С 16 октября вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на латвийско-российской границе.

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Ну..., удачи їм!
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29.11.2023 18:13 Ответить
Ну от так і живе вся Європа: "Путло гімно, але ж він нам поки нічого поганого не зробив і не напав"
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29.11.2023 18:32 Ответить
 
 