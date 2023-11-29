Полиция полностью завершила эвакуацию детей из трех громад Купянского района Харьковщины
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Полиция полностью завершила эвакуацию детей из Кондрашевской, Куриловской и Купянской громад Купянского района Харьковской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Те последние две семьи мы искали почти неделю. Силами Нацполиции было установлено, что они уехали самостоятельно. Поэтому у нас есть все основания заявить, что эвакуация детей с этого направления завершена", - заявил Синегубов.
По его словам, эвакуация была объявлена на территориях громад:
- Кондрашовская – 31 ребенок;
- Купянская – 182 ребенка;
- Куриловская – 86 детей.
Все семьи уехали с территории района в Харьков. После общения в пункте приема, в городе было расселено 493 человека.
"Эвакуация фактически завершена, но мы продолжаем мониторить ситуацию, потому что уже фиксируем попытки возвращения на эти территории. И конечно, те две семьи, которые выехали самостоятельно, если окажется, что они находятся на той территории, будем принимать меры по их вывозу оттуда", - добавил Синегубов.
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Трохи пізніше Амбросіо, сама мати двох дітей, знову почула плач і вирішила зʼясувати причину.
У цей момент вона зіткнулася з матірʼю чотиримісячного малюка. Вона розповіла, що її син не їв більше двох днів і плакав від голоду.
Поліцейська нагодувала грудьми дитину, яка голодувала понад два дні після урагану Отіс. (BBC)