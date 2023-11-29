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Хакеры с помощью СБУ взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер

Украинская хакерская группировка "BLACKJACK" взломала сайт Министерства труда и социальной защиты России.

По данным источников Цензор.НЕТ, эта операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.

Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистики по проведению т.н. СВО, личные данные военнослужащих, материалов докладов президенту РФ, справок по количеству протезирований. Отдельный массив информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".

Хакеры с помощью СБУ взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ 01

Теперь у Службы безопасности Украины появится множество новых документов для изучения.

После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайт данных.

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ну що?, отримали відомості, хто на окупованих територіях взяв паспорт з куркою; і хто колаборує, отримує з/п в фубляхах?
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29.11.2023 18:24 Ответить
Чого нервуєш?Боїшся своє прізвище там побачить?
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29.11.2023 18:54 Ответить
Та що? Після цього окремий масив інформації побіжить здаватися?
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29.11.2023 19:27 Ответить
Може навпаки? СБУ за допомогою хакерів?
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29.11.2023 21:26 Ответить
Непогано. Це може бути корисним свого часу.
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30.11.2023 09:12 Ответить
.ломайте все,этого мало,все сайты болот мацковии должны лежать
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30.11.2023 09:34 Ответить
 
 