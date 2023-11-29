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Хакеры с помощью СБУ взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ
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Украинская хакерская группировка "BLACKJACK" взломала сайт Министерства труда и социальной защиты России.
По данным источников Цензор.НЕТ, эта операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.
Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистики по проведению т.н. СВО, личные данные военнослужащих, материалов докладов президенту РФ, справок по количеству протезирований. Отдельный массив информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".
Теперь у Службы безопасности Украины появится множество новых документов для изучения.
После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайт данных.
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Ан Мур
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Sveta Yatsenko
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bigcatwar
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