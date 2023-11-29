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Враг заменяет коллаборантов в оккупационных администрациях россиянами, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,мелітополь

На временно оккупированной территории Запорожской области враг постепенно заменяет коллаборантов на должностях в администрациях на отставных офицеров из России.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим тенденцию - сначала это было в Приазовском, Акимовке, Веселом, где предателей сразу поставили сельскими головами или организаторами псевдовласти на территории небольших населенных пунктов, но потом их меняли и в конце концов привезли из РФ отставных офицеров, которые являются недомерами или недоглавами сельсоветов". Сейчас мы видим изменение на примере Мелитопольской больницы. Того, кто согласился работать с врагом и стал главврачом, также сняли и привезли вместо него нового руководителя больницы из РФ", - рассказал Федоров.

В своем телеграм-канале он уточнил, что врач, о котором идет речь, это Николай Андрос. В оккупации он возглавил так называемую "Мелитопольскую областную больницу" и склонял медиков работать на врага и оформлять российские паспорта. Теперь его кресло занял полковник из РФ Виктор Сторожилов.

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А что, исконно-посконно-скрепные парашники хуже горят или взрываются?
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29.11.2023 18:59 Ответить
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29.11.2023 19:05 Ответить
Як то кажуть, мавр зробив свою справу!
Зрадники не користуються попитом.
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29.11.2023 19:03 Ответить
А у предателей один путь всегда - на утилизацию...
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29.11.2023 19:44 Ответить
Впійману рибу не годують - її смажать. (Аксіома)
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29.11.2023 19:24 Ответить
Коррупция - она и в Африке коррупция!!!
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29.11.2023 22:03 Ответить
Фашист Прилєпін дав інтерв'ю Собчак
Він заявив, що Путін нікого не обманює, масові вбивства в Бучі "технічно неможливі" і Україна "вся вибухне
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30.11.2023 08:16 Ответить
 
 