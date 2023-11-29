Враг заменяет коллаборантов в оккупационных администрациях россиянами, - Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области враг постепенно заменяет коллаборантов на должностях в администрациях на отставных офицеров из России.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим тенденцию - сначала это было в Приазовском, Акимовке, Веселом, где предателей сразу поставили сельскими головами или организаторами псевдовласти на территории небольших населенных пунктов, но потом их меняли и в конце концов привезли из РФ отставных офицеров, которые являются недомерами или недоглавами сельсоветов". Сейчас мы видим изменение на примере Мелитопольской больницы. Того, кто согласился работать с врагом и стал главврачом, также сняли и привезли вместо него нового руководителя больницы из РФ", - рассказал Федоров.

В своем телеграм-канале он уточнил, что врач, о котором идет речь, это Николай Андрос. В оккупации он возглавил так называемую "Мелитопольскую областную больницу" и склонял медиков работать на врага и оформлять российские паспорта. Теперь его кресло занял полковник из РФ Виктор Сторожилов.

Читайте также: Россияне завезли на оккупированные территории "волонтеров", чтобы имитировать молодежные движения, - Нацсопротивление