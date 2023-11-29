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Новости Общество
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Заместитель главы Нацполиции Тишлек продолжает ездить на работу, несмотря на отстранение, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

тишлек

Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек продолжает ездить на работу, несмотря на то, что его отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за вероятных связей с Россией.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды в отношении Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, Дмитрий Тишлек продолжает ездить на работу.

УП отмечает, что глава МВД Клименко заявлял, что "если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".

"Два дня назад с момента публикации расследования журналистов о Тишлеке прошел месяц. Судя по отсутствию каких-либо результатов проверки, месяца оказалось мало для того, чтобы проверить приведенные факты и или опровергнуть их, или подтвердить и принять те же жесткие и неотложные управленческие решения, о которых говорил министр (Клименко. - Ред.)", - отмечает издание.

Читайте также: Клименко о Тишлеке: Де-юре, наличие даже российского паспорта не является основанием для увольнения

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

Читайте также: Жена заместителя главы Нацполиции Тишлека использовала паспорт рф для поездок в россию и оккупированный Крым. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+17
Мусить їздити. Щоб контролювати розслідування проти себе. Ну і зарплатня не зайва. Та, що в конвертах.
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29.11.2023 20:51
+14
3.14 здець повний
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29.11.2023 20:47
+11
Треба ж комусь вапроси рєшать )))
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29.11.2023 20:50
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3.14 здець повний
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29.11.2023 20:47 Ответить
Буратіно коломойского за грати
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29.11.2023 20:53 Ответить
Чекайте,це ще не звиздець. Зараз ще буде спроба отруєння Тишлека важкими металами ( але чуть- чуть, безсимптомно).
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29.11.2023 23:26 Ответить
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29.11.2023 20:52 Ответить
Треба ж комусь вапроси рєшать )))
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29.11.2023 20:50 Ответить
Вот поэтому у нас сейчас война. На рассие на него сразу б надели браслеты.
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29.11.2023 20:51 Ответить
Ой, правда?
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29.11.2023 21:06 Ответить
Та ти шо - на кацапстані людожерів випускають з тюрем якшо шо ( а шо у вас прапорець якийсь не такий - без скрепки ?).
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29.11.2023 21:08 Ответить
Мусить їздити. Щоб контролювати розслідування проти себе. Ну і зарплатня не зайва. Та, що в конвертах.
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29.11.2023 20:51 Ответить
Ссуки. А Червинський в тюрмі по приказу злопамяної гніди баратіно коломойского
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29.11.2023 20:52 Ответить
Даже незаконспірований зрадник-колаборант! Але зеленій владі такі істоти потрібні.
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29.11.2023 20:53 Ответить
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29.11.2023 20:57 Ответить
Які ж все ж трудоголіки та щирі патріоти своєї справи працюють в МВС. Попри відсторонення людина виходить мужньо боротися проти злочинності та захищати суспільство від посягань криміналітету. Ніхто і ніщо не змусить цього героя відмовитися від виконання своєї почесної місії. Тож спіть спокійно, дорогі українці - Дмитро Тишлек подбає про ваш спокій та безпеку.
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29.11.2023 21:02 Ответить
Чи нема там часом помилки у прізвищі? Може все ж таки тухляк?
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29.11.2023 21:03 Ответить
Еееххх! Ворра любіла с ворам хаділла ворррь ворровал воррровала і я
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29.11.2023 21:04 Ответить
Мусорня вже всьо парєшала.
Кому що неясно?
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29.11.2023 21:04 Ответить
Так їздить чи таки возять за державний кошт? Та возять, без сумніву!
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29.11.2023 21:07 Ответить
... я сплю?
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29.11.2023 21:09 Ответить
Дуже солодке місце!!!!!!!!!!!
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29.11.2023 21:13 Ответить
так как от корыта отойти
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29.11.2023 21:15 Ответить
Як же вони звільнять свого capo?)
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29.11.2023 21:20 Ответить
Патріотичний трудоголік.
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29.11.2023 21:26 Ответить
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29.11.2023 21:29 Ответить
ніби і не воюємо з кацапами чи що,

скільки ще злочинців і зрадників і далі отримують зарплату з карманів платників податків
і ще й здають інфу кацапам
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29.11.2023 21:36 Ответить
Поляки кордон блокують два тижні, це да! А єто другоє…
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30.11.2023 07:45 Ответить
 
 