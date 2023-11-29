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Четверо судей Киевского апелляционного суда задержаны на взятке по делу "Мотор Сич", - СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

суд

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке нескольких судей Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Среди задержанных заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.

Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, сообщили источники в САП.

Читайте также: Дело экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева передали в суд. СБУ арестовала его активы на более чем 12 млрд грн

Один из задержанных судей, Виктор Глиняный, ранее принимал участие в рассмотрении апелляции по изменению меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому.

Глиняный возглавлял коллегию судей Киевского апелляционного суда, которая 25 сентября рассматривала жалобу Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн по делу о легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка. В результате разбирательства Коломойского оставили под стражей, суд жалобу отклонил.
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Топ комментарии
+45
Для початку в Україні потрібно розформувати Одеську та Харьківську юридичну освіту. Всіх працівників на мороз без права працювати навіть близько до юриспруденції. Це, можливо, трохи перерве саму систему освіти де юристів навчають як давати хабарі, щоб потім вони навчились їх брати.
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29.11.2023 22:08
+31
Ну з Коломойського ж зняли всі звинувачення... Давно казав - треба зачистити всіх суддів під 0 з конфіскацією майна до сьомого коліна!
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29.11.2023 22:15
+30
кругова порука... скоро вийдуть за 1% від скиздженого
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29.11.2023 22:00
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Правила форума Совет форумчан
кругова порука... скоро вийдуть за 1% від скиздженого
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29.11.2023 22:00 Ответить
"Чотирьох суддів Київського апеляційного суду затримано на хабарі ..."-- всього чотирьох?!
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30.11.2023 00:07 Ответить
Один - Глиняний.
Решта Дерев'яний, Оловьяний та ***********? 😂
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30.11.2023 00:51 Ответить
один таки Слива !
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30.11.2023 06:58 Ответить
Аби було "повiшено", то я б цистерну точно б випив.
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30.11.2023 08:42 Ответить
йой! зараз правильно оформлять і проведуть через бухгалтерію як подарунки
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29.11.2023 22:01 Ответить
А може треба було показово при спробі втечі....?
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29.11.2023 22:04 Ответить
Это те еще уроды. Я там проиграл совершенно очевидное дело.
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29.11.2023 22:05 Ответить
Потрібно було запропонувати більше ніж опонент.
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29.11.2023 22:10 Ответить
Не Ви один)) мені один знайомий, навіть сказав - що програю, бо в мене стільки грошей немає.
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29.11.2023 22:19 Ответить
під час війни, була таємна зустріч молотова, рібентропа.
війна не була об'явлена. ні польші, ні фінлядії, ні країнам балтіїї.
навіть друг другу.
до речі, юридично, війна між сересер та японією, до сих пір.
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29.11.2023 22:19 Ответить
Паскудна брехня кацапів.Посол Германії в Москві-об*явив про війну.Комуністи і кацапи в один голос верещали,і як бачу,верещать до цих пір,що гітлер підступно і "вєроломно"...
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29.11.2023 22:48 Ответить
Справді Ріббентропа з нотою про оголошення війни тримали в приймальні у москві з вечора 21 червня і до ранку 22 коли почався німецький наступ. Є щоденники як самих учасників тих подій так і вищого керівництва рейху.
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30.11.2023 09:42 Ответить
нічого в нас не змінилося за ці 30 років, злодійсво, хабарництво, кидалово і нічого на жаль вже не зміниться
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29.11.2023 22:07 Ответить
Де? У США?
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29.11.2023 22:18 Ответить
Мабуть, чекає на повернення Скаженої Білки Донні 😂👍
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30.11.2023 00:54 Ответить
Для початку в Україні потрібно розформувати Одеську та Харьківську юридичну освіту. Всіх працівників на мороз без права працювати навіть близько до юриспруденції. Це, можливо, трохи перерве саму систему освіти де юристів навчають як давати хабарі, щоб потім вони навчились їх брати.
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29.11.2023 22:08 Ответить
👏👏👏👏
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30.11.2023 01:52 Ответить
Ну з ківаловською згоден , а про Харківську Юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого -категорично ні , це найкращий юридичний внз України , якби вам це не подобалось.
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30.11.2023 11:39 Ответить
що, Богуслаєва зібрались виправдати?
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29.11.2023 22:09 Ответить
Ну з Коломойського ж зняли всі звинувачення... Давно казав - треба зачистити всіх суддів під 0 з конфіскацією майна до сьомого коліна!
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29.11.2023 22:15 Ответить
Візьміть нас скоріше в ЄС і НАТО, а то мафія і корупція вже задрали.😭
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29.11.2023 22:16 Ответить
переможе бабло "мотор-січ"....
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29.11.2023 22:19 Ответить
А суддів по справі Коломийського не затримали?
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29.11.2023 22:26 Ответить
Замилювання очей...
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29.11.2023 22:29 Ответить
Оплот, твердиня ОПи дала тріщину. Смірнов з татаровим обірвали всі телефони.
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29.11.2023 22:33 Ответить
Судді, що ж ви розхитуєте, Майдан -3 хочете щоб стався.
Чи думаєте що пропетляєте як два попередні?
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29.11.2023 22:34 Ответить
Беруть/дають хабар - не бояться покарання.
Тільки конфіскація сімейного майна та 200-300 % штрафів від хабаря допоможуть.
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29.11.2023 22:39 Ответить
Так конфіскація чи штрафи?
Не подумайте що я проти, але ці курви судді фінансово не потягнуть 😂
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30.11.2023 00:58 Ответить
Хоча, звиняйте!
Є ж їх нащадки.
І так до десятого коліна, поки не з'являться інші ДНК 😂👍
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30.11.2023 01:00 Ответить
Два у одному. Конфіскація - задля повернення вкраденого, штраф - покарання за порушення Закону.
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30.11.2023 15:14 Ответить
Це їм зарплатні мало було?!!! 😲 Коли ж ви нажретесь?!! Цих свлот я б на кіл саджав!
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29.11.2023 22:44 Ответить
Никогда!!!!!
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30.11.2023 10:00 Ответить
Це як спортивна рибалка.
Зловили,сфотографували, відпустили
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29.11.2023 22:50 Ответить
"Таку-то вже наш козак,
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"

(С. Руданський)
1859 р.
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29.11.2023 22:50 Ответить
Человек слаб,а соблазн ой как велик...Іуда навіть Іісуса Христа продав,всього за якихось 30 срібняків,а тут тільки застави-мілліарди...
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29.11.2023 22:51 Ответить
Виборцям зеленського постійно сц*ли межи очі, а це вже й на*рали...
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29.11.2023 23:28 Ответить
Такі бідні судді!!!!! Треба підняти їм зарплатню, бо вони не можуть вижити в таких умовах, війна, не можна виїхати на лазурний берег, не вистачає грошей на нову віллу, нову машину і взагалі життя нестерпне!!!! Жах!!! Судова система нижче плінтуса!!!!
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29.11.2023 23:08 Ответить
Судівські, як брали ХАБАРІ, так і беруть!!
Ось така вона, Рада Доброчесності та її пацієнти
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29.11.2023 23:30 Ответить
Відкупляться окаяні,не в первой!
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29.11.2023 23:30 Ответить
Тому, що суддівським пенсію виплачують на 100%, а усім іншим Українцям,- 40-50-60%, бо вони, не ЛЮДИ!
Рада доброчесності, то для НЕЛОХІВ, яким більше 40 років!
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29.11.2023 23:34 Ответить
У їх пенсія має назву «прижиттєве утримання» а у пересічних «яух до рота».
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29.11.2023 23:39 Ответить
Їх мабудь ще на юридичних факультетах інститутів та універів цьому навчають. Курс має назву «як правильно брати хабаря та не згоріти», «як знайти потенційного хабарника», «як заносити начальству», «як стати дуже корисним для начальства» та інші секрети орального та анального сексу. Мля, коли це закінчиться, коли ви вже нажретесь???
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29.11.2023 23:37 Ответить
Думаю варто звільнити всіх суддів, а на їх місце призначити ШІ від Open AI. Корупція буде подолана миттево і нам відкриються двері НАТО і ЕС.
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30.11.2023 00:18 Ответить
то всі справи суддів мають бути переглянуті
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30.11.2023 00:20 Ответить
Надо делать как в Германий ,один попал на взятке (таможенник )на границе , всю смену на увольнение ,а взяточника под суд.
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30.11.2023 01:51 Ответить
Так реформу судей провели 😁😁
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30.11.2023 01:57 Ответить
Радикальну із збільшенням зп та пенсій щоб були незалежними, у 2016 році.
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30.11.2023 09:45 Ответить
Реформа це не добавка в окладах. Це заміна цих козлів..а зараз виходить, що вони гарно заробляють і ще більше хабарів беруть.
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30.11.2023 14:53 Ответить
І хто це має робити? Наші судді?
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30.11.2023 04:31 Ответить
При Портшенко в Бориспольской таможне так и делали , увольняли смену.
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30.11.2023 06:48 Ответить
Зещурячі судді вже віддали коломошці награбоване. Зещур казав про шашлики - то вже пора.
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30.11.2023 05:36 Ответить
Представте, скільки вони ці « судді» собі з коломойши здерли?
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30.11.2023 14:55 Ответить
Давно пора.
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30.11.2023 05:45 Ответить
убий підараса

Ти на гачку в Кремля висиш

І від страху лишень дрижиш,

Що виймуть там твоє досьє

І всім звістять усе, як є.

Що був колись страшний злидар,

А став оно який владар.

Хоч недовчений бакаляр,

І не бджоляр, але шапкар!

Крім того ще й крутий байкар,

Перед тобою я школяр,

Коли спімну твій гонорар.

Скажи, чому ти, як лихвар,

Волочиш нас у пісюар?

По тобі плаче Занзібар.

Ти думаєш, що ти тут цар?

Ти навіть, хруню, не лялькар,

А тільки скромний яничар,

Бо у Кремлі твій комісар,

Хоча точніше він жандар.

Ти міг би знатний буть свинар,

Чи славний на Кривбас бубняр,

У цирку сміхунець-фігляр,

Глядь - заробив би на гектар.

Та завдяки всім пересвар

Став незалежності гробар,

Та ще й святинями гендляр,

Привів команду нечупар,

Що вилізла із чорних шпар,

А з ними армію азар.

Ти непосильний нам тягар.

Ти нафталін, ти наш кошмар,

Ну, скільки нам ще цей вахляр

Нести на плечах серед чвар?

Коли ж ти щезнеш, лютий псар,

І за який, скажи, хабар?
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30.11.2023 07:38 Ответить
ось так би САП роботал по судді, який потокає свавіллю ОП та СБУ над Червінським
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30.11.2023 09:40 Ответить
От би почути - чотирьох суддів спіймали за не взяттям хабаря...
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30.11.2023 09:49 Ответить
Чи виплатили компенсації Тупицькому за вимушений прогул ?
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30.11.2023 09:55 Ответить
Завтра отпустят
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30.11.2023 10:02 Ответить
Нарешті взялися за Апеляційну банду.
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30.11.2023 11:03 Ответить
Як казав Данілич -а судді взагалі падонкі)
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30.11.2023 11:04 Ответить
Іспитний строк як князєву і взяття на поруки. )))) Мені подобається українська фраза "на поруки" ніде такого в світі немає)))))
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30.11.2023 11:17 Ответить
Тут як із тарганами в деяких будинках, хоч весь дихлофосом залий - до лампочки. Тільки напалмом
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30.11.2023 11:35 Ответить
Бідні судді! Так ризикували за такі невеличкі ( для суддів) гроші. Продаватись, так з музикою...
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30.11.2023 12:04 Ответить
Поклав до коробки з під віски)))... Щось цей Глиняний знахабнів... просив і далт 35, зрозуміло що 5 посереднику та трьом з колегії по 10ке кожному...А він собі взяв 10...як же вони 25 поділили на трьох
?
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30.11.2023 12:18 Ответить
ще напевне і повідомив одному судді з колегії неправдиву інформацію...що дають лише15ку)) уявляю як тепер цей суддя ображений ..всім по 10ке , а йому лише 5...а стаття у всіх одна ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
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30.11.2023 12:26 Ответить
хоча може це був взаїмозалік ..і той суддя був винен Глиняному 5ку за якусь попередню справу?
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30.11.2023 12:37 Ответить
Всіх суддів,прокуратуру, слідчих,в ЗСУ,перезапустити ці структури терміново.
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30.11.2023 12:38 Ответить
судді отримують божевільні зарплати і пенсії, це зроблено за мотивом що не будуть брати хабарі. Негайно тварин садити на середні зарплати і пенсії. Звільнені гроші - на потреби ЗСУ,
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30.11.2023 12:45 Ответить
А що за реклама спецій?
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30.11.2023 13:26 Ответить
За спеції нічого не скажу, але мені здається, що на фото грошей більше ніж всього було....не 35 тис. а 90 тис. І це по одному обшуку? Тобто схоже що це хабарі по іншим справам?
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30.11.2023 15:12 Ответить
А судьи кто?! (с)
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30.11.2023 13:31 Ответить
Всех накуй гнать, это хронь в крови .
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30.11.2023 14:08 Ответить
Ну все уже поняли, что " независимой " ветке судей напрасно сделали космические зарплаты, пенсии, пожизненное обеспечение, даже погребение за счет государственных денег. " Встать, суд идет "- смешно и горько.
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30.11.2023 15:29 Ответить
Те що затримали це добре але в Україні повільні темпи в боротьбі з корупцією
Але не забувайте що на місце цих суддів прийдуть нові, і вони також будуть брати хабарі, бо нікого ніщо не лякає
Навіть якщо сяде до в'язниці його це не злякає бо встигне набрати хабарів, і туди свідомо йдуть заради високої зарплати і хабарів
А за в'язницю потім думають. .
Бо кожний думає що все пройде добре і непомітно. ..
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30.11.2023 15:31 Ответить
Мне вот интересно, а когда кто бы то ни было (какие то гос органы, ветераны, добровольцы из гражданских, или бандиты) начнут ******* таких людей просто по факту обладания машинами и недвижимостью купленными на неизвестно какие деньги с которых не были заплачены налоги?
Вот что мешает просто остановить 600й мерс 20 летнего безработного племянника этого судьи и просто дать ему хороших ******** ( с или без конфискации)? Неужели УК?
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30.11.2023 15:38 Ответить
А ГДЕ ТАРУТА !!!???
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30.11.2023 23:26 Ответить
 
 