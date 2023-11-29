Четверо судей Киевского апелляционного суда задержаны на взятке по делу "Мотор Сич", - СМИ (обновлено)
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке нескольких судей Киевского апелляционного суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Среди задержанных заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.
Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, сообщили источники в САП.
Один из задержанных судей, Виктор Глиняный, ранее принимал участие в рассмотрении апелляции по изменению меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому.
Глиняный возглавлял коллегию судей Киевского апелляционного суда, которая 25 сентября рассматривала жалобу Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн по делу о легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка. В результате разбирательства Коломойского оставили под стражей, суд жалобу отклонил.
Пожалуйста, подождите...
Решта Дерев'яний, Оловьяний та ***********? 😂
війна не була об'явлена. ні польші, ні фінлядії, ні країнам балтіїї.
навіть друг другу.
до речі, юридично, війна між сересер та японією, до сих пір.
Чи думаєте що пропетляєте як два попередні?
Тільки конфіскація сімейного майна та 200-300 % штрафів від хабаря допоможуть.
Не подумайте що я проти, але ці курви судді фінансово не потягнуть 😂
Є ж їх нащадки.
І так до десятого коліна, поки не з'являться інші ДНК 😂👍
Зловили,сфотографували, відпустили
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"
(С. Руданський)
1859 р.
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Ось така вона, Рада Доброчесності та її пацієнти
Рада доброчесності, то для НЕЛОХІВ, яким більше 40 років!
Ти на гачку в Кремля висиш
І від страху лишень дрижиш,
Що виймуть там твоє досьє
І всім звістять усе, як є.
Що був колись страшний злидар,
А став оно який владар.
Хоч недовчений бакаляр,
І не бджоляр, але шапкар!
Крім того ще й крутий байкар,
Перед тобою я школяр,
Коли спімну твій гонорар.
Скажи, чому ти, як лихвар,
Волочиш нас у пісюар?
По тобі плаче Занзібар.
Ти думаєш, що ти тут цар?
Ти навіть, хруню, не лялькар,
А тільки скромний яничар,
Бо у Кремлі твій комісар,
Хоча точніше він жандар.
Ти міг би знатний буть свинар,
Чи славний на Кривбас бубняр,
У цирку сміхунець-фігляр,
Глядь - заробив би на гектар.
Та завдяки всім пересвар
Став незалежності гробар,
Та ще й святинями гендляр,
Привів команду нечупар,
Що вилізла із чорних шпар,
А з ними армію азар.
Ти непосильний нам тягар.
Ти нафталін, ти наш кошмар,
Ну, скільки нам ще цей вахляр
Нести на плечах серед чвар?
Коли ж ти щезнеш, лютий псар,
І за який, скажи, хабар?
?
Але не забувайте що на місце цих суддів прийдуть нові, і вони також будуть брати хабарі, бо нікого ніщо не лякає
Навіть якщо сяде до в'язниці його це не злякає бо встигне набрати хабарів, і туди свідомо йдуть заради високої зарплати і хабарів
А за в'язницю потім думають. .
Бо кожний думає що все пройде добре і непомітно. ..
Вот что мешает просто остановить 600й мерс 20 летнего безработного племянника этого судьи и просто дать ему хороших ******** ( с или без конфискации)? Неужели УК?