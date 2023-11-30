Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши подаст заявку на возобновление разрешений для перевозчиков из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, про це сообщает Польськое радио.
Моравецкий добавил, что признает ряд аргументов протестующих, а одним из требований является возобновление разрешений для перевозчиков из Украины, въезжающих на территорию Евросоюза.
На заседании транспортного совета ЕС, которое соберется в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, польская сторона попросила, чтобы одним из пунктов повестки дня стало обсуждение последствий вступившего в силу с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина и возобновления разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний
Глава Министерства инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур представил Сейму информацию о текущей ситуации на границе с Украиной, где уже четвертую неделю продолжаются протесты польских перевозчиков, а с недавних пор и фермеров. Он сказал, что сегодня три часа разговаривал с представителями перевозчика. Как сообщил министр, "нам удалось выработать некоторые положительные решения. Протестующие отказались блокировать следующие два пограничных перехода. Активизации забастовок не будет".
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Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.
З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
@MeklerRafal
, представитель пророссийской коалиции польских ультраправых партии Konfederacja Wolność i Niepodległość в Люблинском воеводстве. Очередная путинская подстилка.
Польскі перевізники за законом зобов'язані платити за кожний день у відрядженні, в середньому 50 евро в день, плюс основна зарплата. І я нагадаю що від січня мінімалка в Польщі буде понад тисячу євро. Тому вони не можуть конкурувати з українськими перевізниками.
Так само як не можуть конкурувати їхні фермери, бо українці в селі змушені працювати за копійки на Поворознюків та їм подібних.
ЩЕ РАЗ, третій: люди працюють за винагороду яка актуальна на цій посаді в конкретній країні, аби з\п була копійчана для них - не працювалиб! 1000 евро в Україні і 1000 евро в Польщі це не одні і ті самі гроші тому рівняти ріхні країни за вартісю життя як 1 до 1 по з\п - тупість. Чому поляки працюють в Німеччині, Британії ітд за копійки по міркам місцевих? Питання ритоичне! Де ти в чергах металолом побачив? Яка ще лиса резина, ти що родом з СССР? тиж поляк і не в курсі які штрафи в ЕС за резину ітд (особливо в Німеччині де штраф навіть за криве ***** можуть виписати), тиж поляк, не в курсі? Чи ти виключно спец по ринку вантажних перевезень в Україні? Я надіюсь з третього разу тобі стане зрозуміло написане... Тема закрита!
Ти галіме брехло. По-перше ти пишеш про зарплату без податків - це на руки менше 800 євро, а не тисяча. По-друге, металобрухт не пускають у ЄС, більшість укр фур мають євро-6. По-третє, 50% водіїв польських фур - це українці. По-третє, польскі ненажерливі власники фур вже наймають водіями філіпінців які реально працюють за миску риса. По-четверте, сама демпінгуючи низькою оплатою праці, польща у 2000-х залишила без роботи німецьких, британських, французьких, австрійських, італійських далекобійників. Ну і вишенка на торті - без багатомільярдниє вливань від Брюсселя, польське сільське господарство виявилося збитковим і неконкурентноздатним.
А з Туском на нас почне падати мана небесна.....ви реально дебіл, чи вимушено за гроші....
Так - допомогли на старті, так - вдячні, але зараз вони тупо кладуть нам економіку, затримують військові вантажі, пальне ітд створюючи дефіцит всього і все це в самий розгар руснявого наступу, це відверта диверсія і НЕ дружній крок.
Перестаньте займатися дурнею, при потребі москалі моглиб напасти на Польщу з території бульбостану, без жодних проблем,
і зелене чмо навіть десятої частини не зробилоб того що зробили поляки нам, знаходячись в складі НАТО.
А завдяки вашим висерам, прийде час, ми залишимося сам на сам з оками.
Як казав моравецький: "польща нічого не робила і не робитиме собі у збиток". І судячи з твоїх шовіністичних висерів, Україна має стати ганчіркою об яку пани обтиратимуть ноги.
Коли три тижні в Польщі блокують бензовози, вантажі в тому числі для ЗСУ - Зеленського ніде немає.
Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
W Polsce mieszka od niemowlęctwa[1], pochodzi z mieszanego małżeństwa, jego matka jest Polką[2], ojciec Hindusem