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Новости За рубежом
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Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

страйк,кордон,польща,фури,блокування

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши подаст заявку на возобновление разрешений для перевозчиков из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це сообщает Польськое радио.

Моравецкий добавил, что признает ряд аргументов протестующих, а одним из требований является возобновление разрешений для перевозчиков из Украины, въезжающих на территорию Евросоюза.

На заседании транспортного совета ЕС, которое соберется в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, польская сторона попросила, чтобы одним из пунктов повестки дня стало обсуждение последствий вступившего в силу с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина и возобновления разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний

Глава Министерства инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур представил Сейму информацию о текущей ситуации на границе с Украиной, где уже четвертую неделю продолжаются протесты польских перевозчиков, а с недавних пор и фермеров. Он сказал, что сегодня три часа разговаривал с представителями перевозчика. Как сообщил министр, "нам удалось выработать некоторые положительные решения. Протестующие отказались блокировать следующие два пограничных перехода. Активизации забастовок не будет".

Читайте: Министр инфраструктуры Польши Гаядхур заявил о шагах для частичного снятия блокады на границе
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Топ комментарии
+20
Что и требовалось доказать. Ну и где же наш самый "великий дипломат всех времен и народов" и "величайший лидер современности", просивший немного подождать и в Польше все само образуется? Что же молчит этот недонаполеон? Ведь это как-раз его работа согласно Конституции.
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30.11.2023 00:32
+19
Є така давня українська приказка: Коли на твоє подвір'я з сокирою біжить моск@ль-не стій спиною до ляха,бо отримаєш ніж в спину
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30.11.2023 01:28
+17
Ото клоун. Йому залишилось бути прем'єром від сили два тижні.

Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.

З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
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30.11.2023 00:34
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Что и требовалось доказать. Ну и где же наш самый "великий дипломат всех времен и народов" и "величайший лидер современности", просивший немного подождать и в Польше все само образуется? Что же молчит этот недонаполеон? Ведь это как-раз его работа согласно Конституции.
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30.11.2023 00:32 Ответить
Ото клоун. Йому залишилось бути прем'єром від сили два тижні.

Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.

З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
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30.11.2023 00:34 Ответить
Але він вспіє добре поднасрати Туску. Бо якщо Туск заборонить протести на кордоні, то Моравецький скаже, ага, він не слухає польских виборців. А якщо не заборонить, то матиме проблеми з Єврокомісією. А Моравецький скаже, ото би було за нашу партію проголосуввати, ми б все вирішили.
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30.11.2023 01:01 Ответить
Треба домовлятись
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30.11.2023 01:03 Ответить
Треба шукати агентів фсб у Польші , бо раша не заспокоїться - це війна
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30.11.2023 01:16 Ответить
Организатор блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе

@MeklerRafal
, представитель пророссийской коалиции польских ультраправых партии Konfederacja Wolność i Niepodległość в Люблинском воеводстве. Очередная путинская подстилка.

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30.11.2023 01:24 Ответить
Якщо поляки не лохи, цього тіпка провірити би
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30.11.2023 03:38 Ответить
А в Словаччині вже понаходили?
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30.11.2023 06:49 Ответить
про що? про порушення договорів і обвал власної економіки? по цьомуж принципу можуть протестувати БУДЬ ДЕ на кордоні Польщі томущо пшеки валять всіх інших перевізників точно так само як зараз наші пшеків! а тут диви, валити почали їх і вони образились! Чесна конкуренція, не можеш - іди *****.
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30.11.2023 04:32 Ответить
Коли купуєш вантажівку на металобрухті та наймаєш працювати водія за миску рису, то це не є чесна конкуренція!
Польскі перевізники за законом зобов'язані платити за кожний день у відрядженні, в середньому 50 евро в день, плюс основна зарплата. І я нагадаю що від січня мінімалка в Польщі буде понад тисячу євро. Тому вони не можуть конкурувати з українськими перевізниками.
Так само як не можуть конкурувати їхні фермери, бо українці в селі змушені працювати за копійки на Поворознюків та їм подібних.
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30.11.2023 06:50 Ответить
Тоді потрібно вимагати не відновлення дозволів, а контролю "зарплатні" для українських водіїв. Але ж поляки вже забули, як самі обвалили ринок автоперевезень, коли вступали в Євросоюз і їздили на корчах і "за миску каші".
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30.11.2023 07:46 Ответить
дуже зворушлива історія, я чуть сльозу зараз не пустив. Ще раз перечитай те, що я написав ВИЩЕ. Все теж саме працює на перевізників Німеччини, які теж не можуть платити такі копійки як платять в Польщі своїм. А потім коли все прочитаєш і осмислиш - ідеш ***** разом з тими перевізниками, будеш ти ше сюди приходити і виправдовувати русняві диверсії, "поляк" ****.
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30.11.2023 08:22 Ответить
Якщо ви вважаєте що українці повинні працювати за копійки, їздити на аварійних машинах з лисою резиною, тоді немає про що дискутувати. Занижування зарплатні та працевлаштування за мінімалку, приведе Вас до злиднів, а деяких до відсутності пенсії, з причин відсутності пітрібного трудового стажу. Можете собі погуглити скільком людям не вистачає трудового стажу до пенсії, бо люди роками були змушені працювати на чорну, коли держава як тоді так і зараз закриває на це очі.
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30.11.2023 09:43 Ответить
все, що я вважаю так це те, що ти або супер тупий бо з другого разу не зрозумів написане або просто **** маніпулятор, вибери що тобі ближче!!

ЩЕ РАЗ, третій: люди працюють за винагороду яка актуальна на цій посаді в конкретній країні, аби з\п була копійчана для них - не працювалиб! 1000 евро в Україні і 1000 евро в Польщі це не одні і ті самі гроші тому рівняти ріхні країни за вартісю життя як 1 до 1 по з\п - тупість. Чому поляки працюють в Німеччині, Британії ітд за копійки по міркам місцевих? Питання ритоичне! Де ти в чергах металолом побачив? Яка ще лиса резина, ти що родом з СССР? тиж поляк і не в курсі які штрафи в ЕС за резину ітд (особливо в Німеччині де штраф навіть за криве ***** можуть виписати), тиж поляк, не в курсі? Чи ти виключно спец по ринку вантажних перевезень в Україні? Я надіюсь з третього разу тобі стане зрозуміло написане... Тема закрита!
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30.11.2023 10:45 Ответить
iDVDecl Rick

Ти галіме брехло. По-перше ти пишеш про зарплату без податків - це на руки менше 800 євро, а не тисяча. По-друге, металобрухт не пускають у ЄС, більшість укр фур мають євро-6. По-третє, 50% водіїв польських фур - це українці. По-третє, польскі ненажерливі власники фур вже наймають водіями філіпінців які реально працюють за миску риса. По-четверте, сама демпінгуючи низькою оплатою праці, польща у 2000-х залишила без роботи німецьких, британських, французьких, австрійських, італійських далекобійників. Ну і вишенка на торті - без багатомільярдниє вливань від Брюсселя, польське сільське господарство виявилося збитковим і неконкурентноздатним.
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30.11.2023 08:57 Ответить
Але ж ти їси банани, які зібрали за чашку кукурузяної каші в баунті країнах. І не давися. І не кажеш, щоб збирачам платили хоча б на рівні середньостатичного українця.
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30.11.2023 09:49 Ответить
Збирачі бананів, слава богу , поки не блокують нам кордони
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30.11.2023 15:24 Ответить
Чесно кажучи, вже навіть дивно, що еквадорські страйкарі не блокують українські вантажі.
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30.11.2023 15:37 Ответить
Тут ти правий
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30.11.2023 07:35 Ответить
На вашу думку, Дуда, і Муравецький замало зробили для України ??????
А з Туском на нас почне падати мана небесна.....ви реально дебіл, чи вимушено за гроші....
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30.11.2023 07:43 Ответить
Як на вашу думку, якщо б у 2022 Україна "впала", чи існувала би досі Польща? Це до питання про ціну допомоги.
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30.11.2023 07:52 Ответить
все що зробила Польща - щедро оплачено з общака ЕС, а де не оплачено - одразу проблеми, я можу тобі зараз перерахувати пригоди моєї родини так шо ти ******.

Так - допомогли на старті, так - вдячні, але зараз вони тупо кладуть нам економіку, затримують військові вантажі, пальне ітд створюючи дефіцит всього і все це в самий розгар руснявого наступу, це відверта диверсія і НЕ дружній крок.
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30.11.2023 08:29 Ответить
Судячи по вашому посту, і його підтримці іншими дурнями, все це робиться для розпалення міжнаціональної ворожнечі.
Перестаньте займатися дурнею, при потребі москалі моглиб напасти на Польщу з території бульбостану, без жодних проблем,
і зелене чмо навіть десятої частини не зробилоб того що зробили поляки нам, знаходячись в складі НАТО.
А завдяки вашим висерам, прийде час, ми залишимося сам на сам з оками.
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30.11.2023 08:56 Ответить
Звичайно це зепідр винуватий, що польща не хоче виконувати договори Україна-ЄС. Звичайно, що це українські фермери і далекобійники винні у тому, що дають ринкову ціну з якою польський бізнес не може конкурувати. Звичайно, що ті десятки мільярдів які польща заробила на українському ринку вона б заробила десь у іншому місці, а Україні вона робить велику послугу поставляючи своє барахло у наші магазини знищуючи місцевий бізнес.
Як казав моравецький: "польща нічого не робила і не робитиме собі у збиток". І судячи з твоїх шовіністичних висерів, Україна має стати ганчіркою об яку пани обтиратимуть ноги.
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30.11.2023 09:10 Ответить
Від дебіла чую.
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30.11.2023 21:06 Ответить
Коли заблокували експорт зерна - Зеленський бігав як вжалений, ліз з усіх дірок ЗМІ.
Коли три тижні в Польщі блокують бензовози, вантажі в тому числі для ЗСУ - Зеленського ніде немає.
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30.11.2023 00:54 Ответить
Бо він ненавидить ЗСУ і особисто Залужного.
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30.11.2023 00:57 Ответить
Він всіх українців ненавидить , не тільки ЗСУ І генерала Залужного😠
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30.11.2023 01:07 Ответить
Бо він не українець. Він ненавидить українців і Україну.
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30.11.2023 02:38 Ответить
За зерно Зеленский пробовал бороться как умеет, болтовней на западных тусовках. Украинцы за это его обозвали чмом разрушившим отношения с Польшей. Теперь он боится нос высунуть.
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30.11.2023 09:02 Ответить
Польські виробники молока говорять про можливість втратити український ринок через блокування кордону

Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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30.11.2023 01:02 Ответить
Але на 29 листопада: Польща вимагатиме відновлення дозволів для перевізників з України, - Моравецький Джерело: https://censor.net/ua/n3458643Тобто їм до дупи польскі виробникі молока.
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30.11.2023 01:32 Ответить
Є така давня українська приказка: Коли на твоє подвір'я з сокирою біжить моск@ль-не стій спиною до ляха,бо отримаєш ніж в спину
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30.11.2023 01:28 Ответить
😊 З таким же успіхом можна вимагати від ЄС відміни закону всесвітнього тяжіння. Д червня 2024 року попередню угоду про скчсування дозволів змінити не можна. Тому ПіСовський кабмін просто займається популізмом типу "кожній жінцв по мужику, корові по бику, за все хороше проти всього поганого."
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30.11.2023 01:35 Ответить
Британія має вимагати впровадження дозволів для перевізників з Польщі. Бо їх тут більше ніж Британських фур й вже давно.
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30.11.2023 02:17 Ответить
Цю ідею британцям мав би озвучити український дипломат або її президент, але їх це не цікавить.
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30.11.2023 04:02 Ответить
Вступ до ЄС почався де факто.
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30.11.2023 05:47 Ответить
Україна повинна заборонити ввезення не тільки молочної продукції з Польщі, а й усіх продуктів харчування з Польщі! Для Польщі це буде сильним ударом, молочники Польщі вже ниють щоб розблокувати кордон!!!
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30.11.2023 07:35 Ответить
Ахах, пишуть, що польські блокувальники за 300 євро пропускають українські фури.
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30.11.2023 08:45 Ответить
при чому, з тих 300 половина йде польським копам.
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30.11.2023 09:25 Ответить
З тим тимчасовим урядом Моравецького вже все зрозуміло, вони загралися в передвиборну українофобію так, що не помітили як програли вибори. Очікуємо уряд Туска, може в нього буде інша позиція.
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30.11.2023 09:01 Ответить
Алвін Гаядхур.
W Polsce mieszka od niemowlęctwa[1], pochodzi z mieszanego małżeństwa, jego matka jest Polką[2], ojciec Hindusem
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30.11.2023 10:31 Ответить
 
 