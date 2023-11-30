Возле Хмельницкой АЭС раздались взрывы, - Гросси

Прошлой ночью вблизи Хмельницкой АЭС прогремели несколько взрывов.

Об этом в очередном отчете МАГАТЕ рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ

"Группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), сообщила, что вчера поздно вечером, находясь в своих помещениях, услышала несколько взрывов вблизи, в течение 20 минут", - говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что станция не пострадала, однако этот инцидент свидетельствует, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока идет война.

"Значительное внимание мира – и это правильно – приковано к вполне реальным опасностям, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, которая вызывает особое беспокойство, поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашние события служат напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам", – добавил Гросси.

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